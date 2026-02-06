不只快煮壺謎樣用途！日飯店盤點房客4大NG行為：拿走這物恐觸法

日本飯店業者盤點房客4大NG行為。示意圖／photoac

不少台灣旅宿業者曾在社群分享旅客住宿壞習慣，包括用快煮壺煮襪子、拿飯店浴巾擦拭馬桶，而近年台灣人熱愛前往日本旅遊，對此日本飯店盤點房客4大NG行為，若帶走1物品，恐涉及竊盜罪。

日本神戶「Annesso燦路都雅緻大飯店」日前在官方TikTok發布一段影片，分享最常遇到旅客的4大NG行為，首先因污漬難以清除，呼籲房客避免於浴室內染頭髮，其次，雖然多數飯店會提供快煮壺使用，不過為避免殘留油汙及異味，勿煮食泡麵。

第3，考量消防安全、空調管線及煙味殘留，禁止房客於禁菸房間抽電子等菸品；最後，雖然有些飯店會提供牙刷、刮鬍刀、毛巾等備品供房客使用，不過毛巾、浴巾屬於飯店資產，會經過清洗再提供重複使用，若擅自帶離飯店，恐觸及竊盜罪遭罰。

飯店強調，以上行為除了增加房務人員清潔及盤點負擔，也會影響後續入住旅客的權益，呼籲每位房客都應遵守禮儀，相互尊重，同時避免觸犯法律。



