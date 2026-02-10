不只快、還更聰明！保時捷電動賽車黑科技全揭露

記者鍾釗榛／綜合報導

保時捷新一代 Formula E 賽車。（圖／Porsche提供）

保時捷新一代Formula E賽車正全面衝刺開發進度。依照第四代（GEN4）技術規範打造的全新純電單座賽車，自去年11月起就已展開密集測試。最大輸出高達600 kW（約 816 匹馬力）、恆時四輪驅動、全新輪胎與更強空氣力學設計，讓這部賽車成為Formula E史上性能躍進幅度最大的一次。

保時捷依照第四代（GEN4）技術規範打造的全新純電單座賽車。（圖／Porsche提供）

硬體做到極限 接棒量產車思維

真正讓GEN4站上新高度的，不只是馬力數字，而是整套由保時捷自主研發的核心硬體。從電動馬達、逆變器、變速箱到後軸懸吊與冷卻系統，幾乎全由內部完成，目標不只追求性能，還要兼顧重量、壽命與成本，研發邏輯與量產電動跑車如出一轍。

廣告 廣告

由保時捷自主研發的核心硬體。（圖／Porsche提供）

97%效率不是極限而是起點

保時捷指出，現行Formula E動力系統效率已超過97%，從電池到車輪的能量損失不到3%。而GEN4在此基礎上再進一步，Attack Mode輸出功率暴增71%，等於把電動賽車的爆發力推向全新層級，也讓比賽節奏與戰術全面翻新。

保時捷指出，現行Formula E動力系統效率已超過97%。（圖／Porsche提供）

模擬器當主戰場

由於實體測試天數受限，GEN4大量研發工作改在模擬器中完成，但實車測試仍毫不含糊，至今年1月已在西班牙完成超過1,400公里測試。保時捷形容，這就像同時開發現行車款、小改款與下一世代產品，只是時程更短、壓力更大。

GEN4大量研發工作改在模擬器中完成。（圖／Porsche提供）

車手直言：這已是另一種賽車運動

兩位廠隊車手在首度試駕後給出高度評價。Pascal Wehrlein形容新車在高速彎的下壓力表現「非常有感」，而Nico Müller更直言GEN4像是一頭猛獸，四驅帶來的加速與煞車體感，甚至讓人聯想到拉力賽。可以確定的是，Formula E的比賽樣貌，即將全面翻新。

更多三立新聞網報導

美製車「零關稅」時代來了？台灣車市迎千億級大洗牌

怎能不愛車／拿下F1第十冠後 麥拉倫做了一件車迷一定懂的事

前蘋果首席設計師操刀 這輛法拉利一坐進去就不想下車

怎能不愛車／千匹馬力市售車 Porsche最強量產竟是SUV

