不只想出口白蝦！友邦貝里斯官員來台取經這議題 林佳龍：盼開創合作契機
我國中美洲友邦貝里斯白蝦7月正式獲准輸入台灣後，貝里斯管轄範圍涵括交通等事務的部長卓巴奈（Louis Zabaneh）及管轄能源等事務的部長薛霸（Michel Chebat）近日來台訪問，就觀光與交通運輸、能源合作與我方深入交流。外交部今（30）日下午發布新聞稿轉述，部長林佳龍昨日午宴款待2人，並期待未來雙方在電動巴士及綠色能源等項目開創合作契機。
林佳龍昨日傍晚透過臉書分享，在外交部設宴歡迎貝里斯憲政及宗教事務、原住民事務暨交通部長卓巴奈，以及公共事業、能源暨後勤部長薛霸來訪，貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）也陪同，席間就觀光與交通運輸、能源合作進行深入交流。他特別感謝貝里斯政府長年堅定支持我國有意義參與國際組織，並在國際場域反制中國錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議，此般真摯有力的行動，對我國至關重要，且有助國際社會瞭解台灣的真實處境。
林佳龍提到，台灣與貝里斯長期在醫療、公共衛生、農業、氣候、教育，及災害防治等領域緊密合作，並攜手推動多項計畫。近年來，台貝交流更加頻繁，今年7月，外交暨外貿部次長麥伊（Amalia Mai）率團出席「台貝經濟合作協定（ECA）」會議，10月則由總督察芙拉（Froyla Tzalam）伉儷率團參加我國雙十國慶活動，以及卓巴奈及薛霸部長接力來訪，都展現出台貝邦誼的深厚與堅定。
林佳龍說，卓巴奈曾於2001年第一次來台，此次特地停留2周，就為了能深入了解台灣的經濟與文化發展，而他也曾4度訪問貝里斯，分別於2004年、2019年、2023年，以及去年以外交部長身份訪問，親眼見證兩國合作的歷程與成果。今年7月，台灣以零關稅正式開放貝里斯冷凍白蝦等水產輸入台灣，讓友邦的優質農產品端上台灣人的餐桌，而卓巴奈昨日也在席間大力推薦貝里斯白蝦最適合配上夏普奶奶Marie Sharp’s辣椒醬，「工商服務」的模樣讓現場一片歡笑，氣氛熱絡。
林佳龍表示，此次2名部長來訪，特別關心台灣在交通與能源轉型的政策，他分享過去在交通部推動「電動巴士國家隊」與智慧運輸的經驗，期待未來台貝在智慧交通、電動車及綠能產業攜手合作，共同推動永續發展，攜手邁向淨零未來。台貝自1989年建交，始終共享民主、自由、人權與法治等核心價值，貝里斯是台灣重要友邦，願台貝情誼長存，未來能在更多領域持續合作、互利共榮。
貝里斯能源部長：盼更多企業提供貝國學子在台實習
外交部則透過新聞稿轉述，卓巴奈轉達貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）誠摯問候，並提及布里仙紐日前在聯合國等國際場域為台灣強力發聲，足證兩國深厚情誼與互助精神。卓巴奈另對我國開放貝國冷凍白蝦零關稅進口等實質互惠措施表示肯定與感謝，並期盼透過此行了解我國公共運輸政策制定與執行，作為貝國未來推動相關政策的重要參考。
外交部另轉述，薛霸說道，經由連日參訪行程，認識台灣在太陽能與電動運輸領域的高水準技術，期望更多企業廠商提供貝國學子在台實習機會，進一步深化台貝產業合作連結與人才培育。
