不只愛玩！小煜離婚導火線曝 遭爆「常喝爛醉」惹怒老婆

藝人小煜（楊奇煜）於8日無預警宣布他與妻子言言（李顏言）和平結束了長達5年的婚姻關係。事後被週刊爆料，男方疑愛玩「越界」，甚至常出門喝到爛醉，埋下離婚導火線。

小煜（楊奇煜）宣布與妻子言言（李顏言）離婚。（圖／IG @yangchiyu）

小煜8日發文投下震撼彈，宣布和妻子言言離婚，他表示自己和言言於今年9月已正式簽字離婚，並感謝彼此在這段關係中的陪伴與支持。雖然夫妻身份結束，但對於家人的愛與責任不變，未來將共同扶養兩位家人成長，並保持良好的溝通，確保他們在充滿愛的環境中成長。

不過，據《鏡週刊》報導，兩人最終會離婚的主因，除了照顧家人的壓力，還有就是男方遭質疑愛玩越界，且經常和圈外友人出門喝酒，放言言在家一打二，導致她壓力龐大，且非常勞累。

小煜遭爆料離婚原因。（圖／IG @yangchiyu）

報導提到，小煜還曾不顧老婆感受，堅持出門和友人聚餐喝酒，即便之後有減少喝酒次數，但常會有酒局的邀約。據友人爆料，小煜因未盡人夫跟人父本分，才會使兩人的婚姻畫下休止符。

