不只懂妳，更挺妳！ 南市府積極打造女性友善幸福城市





臺南市政府為打造女性友善幸福城市，以「性別平權、幸福共榮」願景，推動婦女福利與培力、新住民家庭服務及社區據點耕植，從孕期支持、家庭及幼兒照顧，職涯培力到性別平權倡議，以實際行動支持女性在結婚、懷孕、就業、家庭等階段安心發展、自在綻放，陪伴每位婦女穩健前行。

市府社會局設有永華、南瀛、玉井與曾文等四大婦女福利服務中心，提供婦女個別心理及法律諮詢、團體成長課程、議題倡議及多元支持方案，包含：理財規劃、再就業輔導、中高齡退休支持與健康促進，及農漁村婦女生活技能培力等，114年截至10月已服務達9,816人次，市府積極結合在地婦女團體能量，透過公私協力、聯合創造女性平等發展機會、強化婦女權益及性別意識，協助建構綿密社區支援網絡。

廣告 廣告

為關懷多元文化家庭，社會局在新營、安平及玉井設立三處新住民家庭服務中心，並輔導21個新住民社區據點運作，提供多語關懷、生活適應課程及文化交流活動，114年截至10月共服務6,312人次。社會局長郭乃文指出，婦女福利服務中心與新住民家庭服務中心不只是服務窗口，更是婦女與家庭可以安心傾訴、重新出發的「力量基地」。

為成為育兒家庭的最強神隊友，市長黃偉哲自111年起推動全臺首創「居家安胎服務」，每人最高補助新臺幣1萬1,000元，補助項目涵蓋交通、家務協助、餐食照顧及護理訪視等，服務推動迄今已有160位孕媽咪受惠。

社會局另為產後媽咪建置「到宅坐月子媒合平台」，提供免費120小時（市值3萬元），由專業人員到府提供產婦照顧、新生兒照顧、家務整理、月子餐製作、嬰幼兒居家安全宣導等服務，114年截至10月已媒合248案。小慧產後因缺乏經驗而焦慮不安，經「到宅坐月子服務」月嫂提供哺乳指導、嬰兒照護及營養餐點，讓她能好好休息、恢復體力，並感受到安心溫暖的力量。

市長黃偉哲表示，目前市府於大北門區興建「社會福利綜合大樓」，及玉井區規劃設計「玉井婦幼多功能館」，未來皆將增設婦幼場館及空間，強化農村與偏鄉婦女支持。市府將持續優化政策與資源配置，營造更為友善之婦女生活環境。

更多新聞推薦

● 迎接TWICE、伍佰週末開唱 高市府推「ALCOHOL FREE」最甜應援及交通優惠