不只手抖、走路變慢！中醫教你破解巴金森氏症五大證型與養生調理法

巴金森氏症屬慢性腦部退化性疾病，多出現在約 60 歲族群，病程可長達 10-25 年。翰鳴堂中醫診所莊可鈞中醫師說明，患者常見肌肉僵硬如「齒輪狀」、自主動作遲緩、靜止時顫抖、手彷彿在「撮藥丸」、字愈寫愈小，也可能出現拖腳走路、駝背、難以啟動或停止走路，甚至容易往後倒。

臉部也常見減少眨眼、面無表情、低聲細語、流口水等表現，但肌肉力量、反射與感覺功能通常仍是正常的。運動以外的症狀包括：焦慮、憂鬱、認知功能下降、失眠、無法安坐、嗅覺喪失、自律神經異常等。

先排除其他疾病 才能確立診斷

莊可鈞中醫師提醒，若懷疑巴金森氏症，應先前往醫療院所接受評估，排除其他腦部疾病、精神科用藥、視覺異常、肝臟疾病、肌力與反射異常等狀況。

中醫歸類為「痹證」「痙病」 多與肝、脾、腎失調有關

中醫認為巴金森氏症與肝血不足、肝風內動、脾腎氣虛、脾腎陽虛等證型相關。莊可鈞中醫師會透過針灸、頭皮針與中藥，協助改善筋絡及腦部循環，減少肢體僵硬、提升消化、改善便秘、睡眠與情緒等不適。

常見五大證型與對應調理方向

肝血不足

症狀：皮膚乾澀、肢體緊繃僵硬、關節活動度差

調理方向：補肝血、通經絡 肝風內動

症狀：單側手腳抖動明顯、血壓偏高、頭暈脹、肩頸緊繃

調理方向：平肝熄風、疏肝通絡 腎氣虛

症狀：頭暈、耳鳴、腰痠背痛、夜尿增加

調理方向：補腎、化痰、通絡 脾氣虛

症狀：疲倦、腸胃蠕動差、腹脹、便秘但糞便偏軟

調理方向：健脾、化痰、改善濕滯 心氣虛

症狀：心悸、胸悶、精神不振、記憶力變差

調理方向：寧心安神、疏肝解鬱

針灸常用穴位 改善震顫、睡眠與腸胃蠕動

四神聰（百會前後左右各一寸）

改善神志、耳目不清、頭痛、眩暈、失眠、健忘、震顫麻痺 曲池、外關、合谷

改善手部活動度與手抖 足三里、陽陵泉、陰陵泉、懸鍾、太衝

改善腿部僵硬與震顫 中脘、大橫、天樞、足三里

促進腸胃蠕動 氣海、關元、陰陵泉、太谿

改善夜尿、頻尿 風池、內關、神門、印堂

調節睡眠、情緒起伏、胸悶與心悸

生活調整：規律運動、腸胃順暢、睡眠改善都很重要

規律排便

多吃蔬菜與菇類，維持腸道代謝順暢。 有氧運動

依體力調整，從散步、快走、超慢跑開始漸進訓練。 改善睡眠習慣

睡前 3 小時不進食，避免夜間劇烈運動，以免亢奮難入睡。 適當社交活動

透過互動紓壓、尋求支持系統。 調整情緒

運動、冥想、音樂放鬆皆能改善焦慮緊繃。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

