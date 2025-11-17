不只打假球！裕隆周暐宸當庭改口認1事 法官立刻告發再多1罪

周暐宸不僅涉配合賭盤打假球，更當庭坦言其中一份具結證述並非真實。（翻攝自周暐宸Instagram）

SBL假球案今（17日）宣判，曾獲年度MVP的前裕隆納智捷球星柯旻豪當小組頭，被判7年最重，全盤招認的吳季穎則獲判2年、緩刑2年。其中，過去是裕隆前鋒的周暐宸不法所得1.3萬元被判4年9月、無緩刑，但他在審理過程中親口承認其中一份具結的證詞不實，當庭被法官依涉犯《刑法》第168條偽證罪告發，將再多背1項刑責。

吳季穎被爆打假球 一連揪出15球員涉案

本刊2023年10月踢爆當年離開台啤的球員吳季穎，背後真正原因與涉嫌打假球、配合組頭簽賭有關，後續牽連出依連串打假球的球員，共有15人涉案。士林地院今一審宣判，除了最重的柯旻豪被判7年之外，其餘8月、最重5年2月，部分有表現悔意、坦承犯行，獲得緩刑。

然而，周暐宸不僅涉入6場比賽操盤，配合賭盤刻意失誤壓低比分，前後共收取1萬3千元的報酬，他起初還曾否認相關犯行。合議庭在審理時發現，周暐宸在士林地檢署具結證述的內容，與他在法庭上的證述不同，2份具結的內容前後矛盾，足以影響事實認定。

前後說詞矛盾！ 周暐宸認了其中一份非事實

對此周暐宸在法庭上坦承其中一份證詞並非事實，涉犯《刑法》第168條偽證罪，當庭依《刑事訴訟法》第241條由法院依職權告發，由檢方另案偵辦。

周暐宸因說詞反覆、僅坦承部分事實，不符合減刑或緩刑要件，被依違反《運動彩券發行條例》、共同詐欺取財等罪，判刑4年9月；後續也將再因作偽證多吃1條罪名。

據報，現年29歲的周暐宸出身書香世家，父母在國小擔任校長，他在2018年SBL新人選秀會第一輪第五順位被金門酒廠選進，展開職籃生涯，未料2023年被爆出假球事件，隨即就被籃協註銷註冊，如今遭到判刑，他的職籃生涯已宣告終結。

