不只打價格戰！排餐推吃到飽 加香菜.皮蛋創意搶客

吃牛排不必花很多錢，也可以很滿足！現在越來越多牛排館，走高CP值的平價路線，濃湯、飲料無限量供應，價格很親民，平均一份150元左右，能吃得心滿意足，不只便宜，有的還推出特殊口味，像是香菜爆量牛排、皮蛋牛排，除了排餐外，還搭配每日特選，像美味炸物、麻油雞佛湯、米血冬粉煲等等，讓愛嗑肉排的饕客，依照需求，有多種選擇。

肉排煎台上煎得滋滋響，不只雞排，還有厚度十足的牛排，以及鮮魷魚，鐵板上打了顆蛋，加入滿滿麵條，淋上醬汁，好大一份就要滿出來，玉米濃湯料好多，而且可以一直喝，飲料也是無限量，還有附餐包，這樣一份排餐，平均只要150元。

誠意十足的大牛排，加入滿滿滿，滿到快溢出來的香菜，肉排與香菜的組合，排餐店老闆廖先生說：「我建議你把香菜跟鐵板放在一起。」甚至還有這一款，皮蛋也一起來，再來好多的蔥花，全部拌一拌，吃過的人客都說讚，客人說：「滿出乎我的意料，它很好吃，就是會讓蔥跟香菜的愛好者，覺得吃起來很爽。」

位於三民區的這間牛排館，以特色排餐聞名，老闆說一開始只是嘗試心態，排餐店老闆廖先生說：「欸，它在鐵板上，其實也是一鳴驚人啦。」便宜的創意的，還有好多附餐的，熱油炸小湯圓，另一邊煮補湯，整個廚房好忙。

這間也是賣排餐，看看這牛排，真的有夠大，不愛吃麵的能換成豆腐，而且還有多種選擇，排餐店店長張簡小姐說：「我們的話會有各式的台式吃法可以讓大家去做搭配。」

排餐不孤單，有炸雞炸湯圓，麻油雞佛湯米血冬粉煲，各種每日特選來作伴，多種料理可以嚐，顧客說：「我第一次聽到牛排配鹹酥雞，想說吃吃看好不好吃這樣子。」

而且看看店裡的裝潢，傳統復古風，放的也是懷舊音樂，高雄鹽埕區的這間牛排館，讓客人從味覺視覺到聽覺，是相當享受的一餐，排餐店各出絕招，都是要吸進愛嗑肉排的饕客，搶攻市場。

