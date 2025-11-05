不只打到骨折！羅馬尼亞購18架F-16僅「一歐元」跳樓大拍賣價

〔記者吳哲宇／綜合報導〕荷蘭近日向羅馬尼亞轉讓18架F-16戰機，羅馬尼亞僅以象徵性的1歐元購入，若加上後續的貨物、後勤等增值稅，全部也僅需2100萬歐元(約新台幣7.47億元)。這些F-16將在羅馬尼亞的歐洲戰機訓練中心運作，幫助北約培訓羅馬尼亞和烏克蘭飛行員。

荷蘭3日正式向羅馬尼亞交付18架F-16AM/BM型戰機，羅馬尼亞對此僅以象徵性的1歐元價格購入。羅馬尼亞國防部長莫斯特亞努(Moșteanu)表示，在今年6月北約海牙峰會結束時，他已對此向荷蘭表達意願，雙方邊簽署延長歐洲戰機訓練中心(EFTC)運作的備忘錄。

莫斯特亞努說，這份備忘錄證明羅馬尼亞提供高品質訓練環境的決心，EFTC已將羅馬尼亞打造為F-16使用國的歐洲樞紐，隨著羅馬尼亞F-35戰機項目的推進，也正考慮擴大訓練。

軍聞網站「The Warzone」報導，由於荷蘭轉向使用F-35A戰機，才有機會轉讓這批F-16。這批F-16戰機的經歷波折，在抵達EFTC前，至少有12架曾在美國用於訓練荷蘭飛行員，後來一度被出售給德拉肯國際公司，該公司計畫將其用於模擬假想敵的空中作戰。

不過，適逢美國對假想敵需求的調整，該公司並未正式接收，僅進行過一些飛行測試，後來這些飛機便抵達比利時進行大修，才進駐羅馬尼亞。但德拉肯公司後來也參與了EFTC計畫。

根據計畫，EFTC為羅馬尼亞培養F-16飛行員，羅馬尼亞對F-16的訓練需求日益增長，並且肩負著保衛北約東部空域這一日益重要的任務。羅馬尼亞負責提供基地設施和地主國支持，荷蘭則提供戰機，洛馬公司負責訓練和維護。

目前，羅馬尼亞的F-16戰機，主要是從葡萄牙和挪威採購的49架二手戰機。

報導指出，由於荷蘭、丹麥和挪威已經將F-16除役，比利時也逐步跟進，目前僅有保加利亞和斯洛伐克使用F-16的最新型號，因此EFTC重要性相對提升，可以提供完整的F-16飛行員訓練計畫。

