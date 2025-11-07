不只打呼、睡不好！睡眠呼吸中止症恐增6疾病風險，男性小心陽痿...4症狀應儘早就醫檢查

一名40歲上班族，身高170公分、體重超過120公斤，BMI高達41.3，夜裡打呼聲大到會驚醒自己，甚至出現「快窒息」的感覺。長期睡不好導致早上起床精神差、血壓飆升、情緒低落，經檢查發現，他的睡眠呼吸中止及低下指數（Apnea Hyponea Index，簡稱AHI）高達80，即每小時呼吸中止達80次，且每次都超過10秒以上，屬於極重度睡眠呼吸中止症。經減重與使用正壓呼吸器治療後，指數降至5以內，睡眠品質明顯改善，精神與生活品質大幅提升。

睡眠呼吸中止症4常見症狀

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科主任徐欣健指出，睡眠呼吸中止症是指在睡眠中呼吸反覆暫停和重啟的情況，這會導致血中氧氣濃度下降，影響睡眠質量和健康生活。患者可能會因為頻繁的呼吸中止而暫時缺氧，伴隨著夜間突然醒來而苦惱。常見症狀包括：

頻繁疲倦

注意力不集中

打鼾聲音較大

夜間突然驚醒

若沒有接受治療，短期會造成夜晚失眠、白天嗜睡與精神不佳、頭痛、口乾喉嚨痛、情緒煩躁、記憶力衰退以及上課或上班無法專心。

打呼非小事 睡眠呼吸中止症恐引爆全身疾病

睡眠呼吸中止症不僅僅影響睡眠質量，還可能對整體健康造成嚴重影響。徐欣健強調，長期未處理的睡眠呼吸中止症可能導致更嚴重的健康問題，如腦血管病變、心血管病變、高血壓、糖尿病、男性陽痿以及憂鬱症風險上升。其中，睡眠呼吸中止症患者罹患中風、心肌梗塞機率是健康者的6至23倍。

廣告 廣告

此外，睡眠呼吸中止症可能會影響身心健康，導致持續疲倦和注意力不集中。由於白天嗜睡與精神不佳，甚至有可能間接提高駕車車禍事故機率。根據研究統計，相較低風險者，足足高出12倍之多。然而，最嚴重的併發症則會增加猝死機率。

如何檢測是否有睡眠呼吸中止症

徐欣健提醒，為了確保良好的健康習慣，建議觀察是否有經常性疲勞、打鼾聲音較大或夜間突然驚醒等症狀。如出現類似情況，應該考慮尋求專業意見。針對診斷方式，徐欣健說明，睡眠呼吸中止症的標準檢查儀器是「多功能睡眠檢查儀」（polysomnography,PSG），測試的內容有血氧濃度、鼻腔口腔的氣體流速、呼吸的起伏動、腦波圖、睡眠姿勢、肌電圖、眼動圖以及心電圖。

不過，「多功能睡眠檢查儀」此項檢查需要留院監測，花費的時間及人力成本較昂貴，且無法大量篩檢廣大患有睡眠呼吸中止症之患者。目前有可攜式居家睡眠檢查，檢查費用相對便宜，且儀器輕便，監測簡單，可應用在全面性的篩檢，監測項目主要有血氧濃度、呼吸氣流及打鼾次數，可用於篩檢出大量潛在的睡眠呼吸中止症患者。

睡眠呼吸中止症怎麼治療

徐欣健進一步說明，睡眠呼吸中止症治療項目有三大主流：過重的患者「減重」、結構阻塞的患者「手術」，以及首選非侵入性的治療「持續正壓呼吸器」CPAP (continuouspositive airway pressure)。每位患者嚴重度與生理徵象不同，治療方式也會有所不同，建議由專業的醫師評估並選擇合適的最佳治療方式。

徐欣健強調，在現代緊張的生活節奏中，睡眠呼吸中止症可能成為健康的潛在隱患。了解這種疾病的症狀以及可能的影響至關重要，尤其可能會產生腦血管與心血管風險。希望能夠激發更多人關注自身健康，並採取行動確保良好的睡眠及健康的生活方式，將有助於防範健康問題並提高生活品質。他建議，若有相關症狀應由專業醫師評估並選擇合適的最佳治療方式。

資料提供：臺北市立聯合醫院

責任編輯：林勻熙

核稿編輯：曾耀儀



更多良醫文章

日本長壽名醫：每天10分鐘「血管彈力操」，推掉膽固醇，讓血管變年輕

從小被叫「豬」，她從103公斤變成51.5公斤的秘密：在家也穿緊身衣！9招預防變成大食怪

