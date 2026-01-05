不只打委內瑞拉！帥化民揭美國真正目的：一雞多吃的算盤

美國近日對委內瑞拉採取一連串強硬行動，不僅發動軍事打擊，更公開宣稱已拘捕並帶離委內瑞拉現任領導人，此舉震撼國際社會，也引發各界對國際秩序與區域安全的高度關注。對此，退役中將帥化民4日表示，「美國此番行動可說是一雞好幾吃，既可掌控能源利益，又能對南美國家形成震懾效果，達到殺雞儆猴的目的」，引發討論。

帥化民4日在中天節目《國際直球對決》中指出，美方此舉形同開了一個「非常惡劣的先例」。他表示，聯合國憲章在第二次世界大戰結束後即明確規範，各國不得以任何形式侵略他國，即便委內瑞拉總統馬杜洛施政爭議再大，也不應成為遭到武力侵略的理由。

帥化民分析，南美洲長期以來被美國視為勢力範圍，過去僅有古巴公開與美國對抗，但近年中國大陸透過「南方聯盟」等經貿布局，逐步滲透南美市場，已對美國「後花園」形成實質挑戰。在此背景下，美國對委內瑞拉動手，背後目的並不單純。

他進一步指出，委內瑞拉是全球重要產油國之一，與美國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯並列，而美元之所以能維持強勢地位，正是與石油體系緊密綁定。美國此番行動可說是一舉多得，既可掌控能源利益，又能對南美國家形成震懾效果，達到「殺雞儆猴」的目的。他警告，包括古巴、哥倫比亞等國恐怕都會因此提高警戒，巴西如今也難免感到緊張。

在軍事層面上，帥化民指出，美方行動顯示其前置情報與部署極為縝密。他表示，外界不應低估馬杜洛仍握有的武裝力量，因此美軍先以戰斧飛彈精準打擊支援政府的相關目標，隨後再以武裝直升機火箭彈壓制雷達系統，最後由三角洲部隊執行斬首與拘捕任務，整體行動高度專業。

帥化民直言，美軍航母與軍艦早已在外海長時間待命，就是為了等待最佳時機。他也強調，這類行動風險極高，一旦地面部隊遭遇反擊，僅能依賴空中火力支援，任何一個環節出現疏失，都可能導致重大傷亡，因此此次行動在軍事角度來看，幾乎可說是「非常完美的斬首與捕捉行動」。

