不只打記者！鄭麗文幕僚再爆「拍桌怒吼嚇哭孕婦黨工」 國民黨火速開除

記者詹宜庭／台北報導

江怡臻回應林益諄毆打記者、拍桌飆髒話嚇哭懷孕黨工事件。（圖／記者詹宜庭攝影）

國民黨文傳會副主委林益諄遭爆不滿被攝影記者喊「別擋鏡頭」，竟動手痛毆；不過，據了解，不只這起事件，林益諄還有情緒控管不佳的問題，曾要求黨工成立網軍帳號，但成員不想配合就拍桌怒吼，讓懷有五個月身孕的女同仁嚇哭。對此，國民黨發言人江怡臻今（14日）表示，鄭麗文在第一時間知道後就馬上請林離開黨部，林12日主動請辭，鄭麗文也准辭了。

林益諄不僅遭爆打記者，還被爆料曾要求新媒體黨工成立網軍帳號，一人須成立高達20個，但成員認為新媒體工作是來拍攝、剪輯影片，因此不願配合，導致林益諄在辦公室內發飆怒吼，甚至拍桌、摔東西，更帶有七、八字經髒話，讓一位孕期女同仁驚恐落淚，傳訊息給外面黨工求助後才緊急通報主席辦公室，鄭麗文才即時介入，要求林益諄在家不必進辦公室。

對此，國民黨發言人江怡臻在中常會後受訪回應，對於林益諄與媒體朋友發生衝突，第一時間文傳會內部就有加強同仁注意工作份際；針對1月9日的衝突，主席鄭麗文也在第一時間就請林益諄離開黨部，12日有再進行溝通，林益諄主動請辭，而鄭麗文主席也准辭了。媒體追問「孕婦身體還好嗎？」江怡臻說，還在上班狀態，身體目前也還行。

