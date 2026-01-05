不只抓馬杜洛這麼簡單 帥化民：美國這步棋讓整個南美都緊張了

美國近日對委內瑞拉展開軍事攻擊，並已成功拘捕委國總統馬杜洛，此舉在國際間掀起軒然大波。退役中將帥化民4日分析指出，華府這波操作堪稱「一雞好幾吃」，不僅能夠掌握能源主導權，更能向整個南美洲釋放強烈警告訊號，發揮殺雞儆猴效應。

委內瑞拉總統馬杜洛遭美國活逮。（圖／川普Truth Social）

帥化民4日在中天節目《國際直球對決》中表示，華府這次的做法等同樹立了一個「非常惡劣的先例」。他提到，二戰結束後制定的聯合國憲章已清楚載明，任何國家都不得對他國發動侵略行為，縱使委內瑞拉總統馬杜洛的執政手法充滿爭議，仍不構成遭受武力攻擊的正當理由。此次事件已促使國際社會高度關切全球秩序與區域穩定問題。

廣告 廣告

從地緣政治角度觀察，帥化民分析，南美洲一直被華府視為傳統勢力範圍，歷史上僅有古巴敢於公然挑戰美國。不過近幾年北京透過「南方聯盟」等經貿策略，持續擴大在南美的影響力，對美國所謂的「後花園」構成實質威脅。在這樣的局勢下，美方選擇對委內瑞拉出手，其戰略意圖絕非表面那麼簡單。

美國總統川普。（圖／美聯社）

他接著說明，委內瑞拉擁有豐富石油資源，與美國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯同列全球主要產油國，而美元霸權的維繫關鍵就在於與石油體系的深度連結。華府透過這次軍事行動，不但能重新掌握能源話語權，同時也對南美各國發出明確警訊。帥化民警告，古巴、哥倫比亞等國勢必會提高戒備，就連巴西也難以置身事外。

談到軍事部署層面，帥化民指出，美方的情報蒐集與作戰規劃相當縝密。他強調，外界不該輕忽馬杜洛手中仍掌握的軍事實力，因此美軍採取分階段打擊策略，首先運用戰斧飛彈精準摧毀政府方的重要目標，接著派出武裝直升機以火箭彈癱瘓雷達設施，最終才由三角洲特種部隊執行斬首與逮捕任務，整套流程展現高度專業水準。

帥化民透露，美軍的航空母艦和作戰艦艇其實早就在外海部署多時，一直在等候最適當的出擊時機。他特別提醒，這類型的特種作戰風險相當高，地面部隊若遭遇強力反擊，只能仰賴空中火力進行掩護，任何環節稍有閃失都可能釀成嚴重傷亡。因此從軍事專業角度來評估，這次行動堪稱是「非常完美的斬首與捕捉行動」。

延伸閱讀

柯文哲喊「講清楚是否特赦阿扁」 藍營直指：背後是賴清德操盤

輔選張啓楷讚「最強嘉義市長人選」 柯文哲：以後會常來

吞8顆藥才止痛！陳佩琪淚揭柯文哲獄中慘況：差點沒命