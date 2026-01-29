不只投毒動物！張美阿嬤小兒子再爆黑歷史 曾假扮警察「勒贖地下錢莊」被逮

張美阿嬤農場爆家族爭議，分家出去的小兒子不僅涉嫌投毒對手農場，還被挖出曾假冒警察的黑歷史。（翻攝自張美阿嬤農場（樹懶餐廳）臉書）

宜蘭知名休閒景點「張美阿嬤農場」近日爆出家族爭議，創辦人的小兒子王逢昇疑似不滿員工跳槽，竟用空拍機投毒害死對手農場的動物，遭姊姊經營的「張美阿嬤農場」切割並痛批是「巨嬰」，網紅姆士捲再踢爆他的黑歷史，竟曾假扮警察對地下錢莊人員進行擄人勒贖，還放人出去「籌錢」，結果被對方報警逮捕。

王逢昇投毒對手農場 揭「張美阿嬤」分家內幕

宜蘭冬山鄉一處農場「星夢森林劇場」2023年6月接連發生動物離奇死亡，警方追查發現，竟是「張美阿嬤農場」創辦人小兒子王逢昇半夜操作空拍機，將摻有劇毒「托福松」的飼料空投到對方農場，疑似因為不滿員工離職跳槽而做出報復行動。

「張美阿嬤農場」隨即切割王逢昇，原來王逢昇因為和家族經理念不合，又因為發生投毒事件而分家出去，原農場實際由張美阿嬤的二女兒和三女兒經營，王逢昇分家後開了「樹懶餐廳」，但仍用媽媽「張美阿嬤」的名號攬客，不僅在臉書以此為名，還在路上攬客稱原農場的動物「搬家了」，讓遊客霧煞煞。網紅老師吳少喬也說，他們也吃過樹懶餐廳的虧，原來他們在購票網站上買了「張美阿嬤農場」的門票，到了現場才知道是「樹懶餐廳」用其名義賣票，讓他們只好在現場多付門票錢。

原張美阿嬤農場粉專切割 直言：兒子是巨嬰

女兒經營的「張美阿嬤農場」兼開「月森甯手作工坊」，在投毒事件爆發發聲切割，強調「投毒是王姓男子個人行為」，還說就是因為發現他這種荒唐行徑而終止了合作關係，但粉專仍被大量網友湧入留言，還有人要張美阿嬤不要再幫兒子說話了，粉專則毫不留情直言：「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」；至於分家出去的「樹懶餐廳」則聲稱，負責人為王士予女士、即張美阿嬤二女兒，聲稱投毒也和他們無關，但似乎難以平息外界質疑，已關閉留言功能。

原張美阿嬤農場切割小兒子，更直言「兒子是巨嬰」。（翻攝自張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）臉書）

王逢昇再被爆料黑歷史 假扮警察勒索地下錢莊被逮

網紅姆士捲打臉樹懶餐廳說法，不僅指出王逢昇確實曾是樹懶餐廳2024年設立時的負責人，後更在臉書進一步發文踢爆，王逢昇2009年曾以舊名「王逢陞」犯下冒充警察、擄人勒贖的黑歷史。據《自由時報》報導，當年28歲、有賭博和偽造文書的他長期無業，又愛看偶像劇《波麗士大人》，自己跑去軍警用品專賣店花了3萬多元購買全套維安特勤隊制服，還自行加工2線2星官階、偽造識別證自封小隊長。

「王逢陞」穿自製警察制服、配戴玩具槍，以借錢為由約出3名地下錢莊人員，以警察名義強押3人，威脅每人交出3萬元贖身，否則會以毒品罪栽贓入罪。3人一度以為是真警察，但覺得有異，「王逢陞」還讓其中一人出去「籌錢」，對方脫身後立刻找上真警察，回來將他圍捕。「王逢陞」落網後遭依強盜、冒用公務員服飾徽章官銜、妨害自由等罪嫌送辦。

王逢昇被爆假冒警察的黑歷史。（翻攝畫面）

