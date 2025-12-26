不只抗癌也護血管！長期高強度降血脂治療 頭頸癌病人有望遠離中風危機

【健康醫療網／記者陳靖安報導】即使曾罹癌接受治療、又合併多重心血管危險因子，血管病變仍有機會透過藥物逆轉！新竹臺大分院心血管中心醫師張恕桓指出，一名罹患舌癌，接受過放射線治療病人，血管因為受損，比一般人面臨更高的中風與心肌梗塞風險。最新的臨床案例證實，透過長期、積極的高強度降血脂治療，頸動脈斑塊不但未再惡化，反而明顯縮小，成為臨床上少見又極具指標意義的案例。

放療加速動脈硬化 醫療團隊啟動高強度降脂治療

收治病例的張恕桓醫師指出，這位男性病人，曾於2017年因舌癌接受放射線治療，雖然有成功抗癌，但他長期飽受高血壓與口乾等問題困擾。更雪上加霜的是，2021年透過影像檢查發現，該名男病患的右側頸內動脈，已出現明顯的粥狀硬化斑塊，造成約50%的血管狹窄，使其成為潛在的中風高風險族群。

廣告 廣告

張恕桓醫師表示，這類接受放射線治療的癌症病人，因為血管內皮較容易因為放療受損，動脈硬化進程也會加速。因此心血管中心團隊便對這名癌友啟動積極照護，除了指導病人規律服用高強度降血脂藥物（他汀類藥物，Statin），並嚴密追蹤血管變化。

長期強效降脂見成效 頸動脈斑塊縮小、血流更順暢

後來經過長期治療，張恕桓醫師提出最新的 2025年追蹤影像顯示，這位病人的頸動脈斑塊，體積已明顯縮小，血管壁恢復光滑，血流也變得更加順暢。

張恕桓醫師表示，這個案例清楚地展現，持續使用高強度降血脂藥物，能有效降低壞膽固醇（LDL）濃度，進而穩定甚至逆轉斑塊體積。雖然積極控制血脂肪，是國際治療指引的常規決策，但此案例也讓一般民眾可以直接看到，血管病變並非不可逆，長期治療還是可以帶來具體成效。

血管病變並非不可逆 高風險族群定期追蹤血脂護血管

張恕桓醫師指出，他汀類藥物不僅僅是降膽固醇，更具備抗發炎與穩定血管的作用，是預防中風及心臟病發作的關鍵。他也呼籲，民眾若本身有高血壓、糖尿病、吸菸史，或曾接受放射線治療，更應定期追蹤血脂與頸動脈狀況，與醫師討論合適的治療策略，才能守住血管健康，避免血管加速老化。

【延伸閱讀】

頭頸癌病人手術後還能保有自然外觀 客製化口腔顱顏技術受關注

頭頸癌與心血管疾病相關？ 「預先風險評估」助40歲男控共病



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67158

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw