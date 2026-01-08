不只押美股！投資思維關鍵轉向 「早苗經濟學」撐起日本資產多頭

【記者呂承哲／台北報導】受惠AI熱潮延續、美國聯準會啟動降息循環，以及經濟基本面展現韌性，成功抵銷美國對等關稅衝擊，全球股債市2025年表現明顯優於市場原先預期。柏瑞投信指出，展望2026年，AI效應將持續外溢至各產業，企業獲利成長有望成為股市主要推升動能；債市則可望回歸固定收益資產本質，投資策略宜採多元與策略性配置，聚焦特別股、美國與日本多重資產的中長期布局機會。

大都會投資管理首席市場策略師Drew Matus表示，2026年全球投資環境正進入新秩序重組期，美國關稅稅率大幅攀升，但其對經濟的影響尚未完全反映在數據中，使美國國庫券殖利率曲線面臨不確定風險。隨著經濟成長與通膨壓力並存，聯準會可能按兵不動，情境類似1996年，投資組合必須保有高度彈性。

Drew Matus指出，投資人在規劃2026年投組時，應先釐清是選擇承擔風險或趨避風險，並持續觀察殖利率曲線走勢，檢視既有資產配置，再依市場波動主動調整債種布局、存續期間與利率風險管理。他強調，資產特性已不再固定，將戰略與策略性配置整合，有助提升效率；投資思維也應從「配置哪些資產」，轉向「願意承擔哪些風險」。

大都會投資管理首席市場策略師Drew Matus。呂承哲攝

在固定收益市場展望方面，柏瑞投信表示，債券仍是多元資產配置的核心，2026年將回歸固定收益資產本質，指數型債市總報酬可望以收益（Carry）為主要來源。以美國投資等級債為例，隨著信用利差壓縮至多年低點，市場已進入「票息主導回報」階段。

在美國經濟維持韌性、通膨壓力逐步趨緩，但市場不確定性仍存的情況下，資金快速輪動可能放大短期波動，反而凸顯具備穩定息收與低波動特性的固定收益資產價值。

柏瑞投資投資等級固定收益研究分析師Michael Schaller指出，實質利率已接近金融危機後高點，使拉長存續期間的吸引力提升。隨著通膨趨緩與政策利率下調，較長天期利率可望維持相對穩定，有助吸引追求穩定收益的資金回流債市。

在特別股方面，Michael Schaller表示，目前估值仍屬合理，且具備相對較高的指數殖利率，2026年仍具投資吸引力。加上銀行資本水準維持高檔、再發行動機有限，特別股淨供給受限，預期將為價格提供支撐。

柏瑞投資投資等級固定收益研究分析師Michael Schaller。呂承哲攝

在2026年投資方向上，柏瑞投信投資長黃軍儒表示，聯準會對美國經濟成長前景維持正向看法，「大而美法案」稅改與支出措施，預估未來10年每年可提供約3000億美元的經濟刺激，帶動中期消費動能，美股仍將是投資組合的重要核心。隨著AI應用普及，近年獲利過度集中於科技龍頭的情況可望改善，但在企業資本支出、獲利預期與估值同步攀升下，市場將更重視實際獲利表現，股市波動與個股分化勢必加劇。

債市方面，非投資等級債受惠企業體質改善與違約率維持低檔，2026年展望中性偏正向。黃軍儒建議，可透過美國股債多元配置，以那斯達克股票搭配非投資等級債，採股四債六策略，兼顧科技成長、收益機會並降低整體波動。

至於日本市場，柏瑞投信指出，日本經濟與股市前景持續看好，改革推進與企業獲利支撐外資加碼。在央行升息後，市場仍期待「早苗經濟學」與後續財政刺激政策發酵，可透過日本多重資產同時布局日股與日企美元債，但仍須留意全球股債市場波動風險。

柏瑞投信投資長黃軍儒。呂承哲攝

