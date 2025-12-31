不只抽菸！肺腺癌竟與飲食有關？研究揭「這2類食物」增肺腺癌風險

肝醣應該儲存在肌肉或肝臟中？但有研究指出，肝醣竟然會在癌細胞中被發現！《優活健康網》特選此篇，營養師分享這項肝醣與肺腺癌關聯的突破性研究，並建議日常飲食中多攝取6大類食物，可有效預防肺部細胞暴露在癌變風險當中，別讓原本為身體帶來能量的肝醣，變成了滋養癌細胞的糧食。











一項揭露肝醣與肺腺癌關聯的重要研究，這是相當具突破性的研究，因為長期以來，肺腺癌主要被視為與吸菸或空污有關的疾病，鮮少與飲食產生直接連結。最新2025年3月《自然代謝》（Nature Metabolism）權威期刊的一項研究，揭露「飲食」也可能是促進肺腺癌的幕後推手！

肝醣會在癌細胞中被發現



營養師呂美寶分享，來自佛羅里達大學癌症中心（University of Florida）的研究團隊發現，當小鼠長期食用「高糖、高脂」的西方飲食，肺部細胞會出現大量「肝醣」（glycogen）的異常堆積。這些肝醣，成了癌細胞的「私房糧倉」，提供了癌細胞下列作用：

被轉化為能量，讓癌細胞獲得穩定的「能量」。

提供癌細胞大量複製時所需的「建材」。

並且抑制了細胞內的能量警報系統（AMPK），讓癌細胞「忘記自己已經過度生長」。

簡單來說，這些肝醣成了癌細胞的專屬能源，讓癌細胞能源源不絕地生長與擴散。呂美寶解釋，糖與精緻碳水（如白麵包、甜食、含糖飲料）會快速提升血糖與胰島素反應，進而促進肝醣儲存與脂肪合成，長期下來可能創造出一個促進癌細胞存活的代謝環境。





營養均衡維持細胞作用



呂美寶強調，規律的運動習慣，非常重要。運動會促使身體把肝醣儲存在「肌肉」內，並且消耗掉（當肌肉生長，就能有助肝醣儲存於肌肉中，減少代謝失調問題）。但千萬記住，不論為癌症病人或一般人，即使有運動習慣，都不建議肆無忌憚吃精製澱粉、喝含糖飲料。如此一來，一樣容易養出「發炎體質」，助長癌細胞生長的可能性一樣會增加。

呂美寶補充，重點不在「完全不吃碳水」，而是要吃對碳水、吃得均衡、份量適中，並且「避免身體過度發炎」，這樣可在某種程度上「斷掉癌細胞的能量供應鏈」。如此一來，就能活化AMPK蛋白表現，除了抑制癌細胞過度增殖，也能啟動細胞自噬（Autophagy）機制，這是一種細胞「回收與修復」程序，幫助細胞維持良好功能。





日常飲食這樣吃避免癌症



即使你不抽菸、不暴露在污染環境，如果飲食長期偏向高糖高脂，也可能讓你的肺部細胞暴露在癌變風險中。因此，預防肺腺癌，不只要「不吸菸」、「不吸油煙」，更要「吃得對」：

減少高GI（高升糖指數）食物的攝取： 如含糖飲料、精製澱粉

富含多酚與抗氧化物的蔬果： 莓果類、番茄、綠葉蔬菜

Omega-3好油脂： 小型深海魚（如鯖魚）、亞麻籽、魚油

原型全穀與豆類： 糙米、紅薏仁、藜麥、毛豆

茶飲植化素： 綠茶、薑黃、迷迭香等

規律運動、良好的睡眠品質：作息正常

（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：每天都在吃！「這2類食物」恐助長肺腺癌生長 營養師教避開高危陷阱）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為不只抽菸！肺腺癌竟與飲食有關？研究揭「這2類食物」增肺腺癌風險