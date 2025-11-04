不只拒絕光電板 翡管局：未來翡翠水庫緊急支援發電要收費

台北翡翠水庫管理局長林裕益4日表示，翡翠水庫除了今年9月支援台電發電，近3年共接受台電申請9次支援發電，目前已經訂出耗水補償的契約，未來台電若再請求，每立方公尺將收取3元的補償費。（台北市翡管局提供）

經濟部水利署連續3年發函台北翡翠水庫管理局，詢問翡翠水庫能否裝設太陽光電板，市長蔣萬安強調市府絕對不准。不過，台北翡翠水庫管理局長林裕益4日表示，翡翠水庫除了今年9月支援台電發電，近3年共接受台電申請9次支援發電，目前已經訂出耗水補償的契約，未來台電若再請求，每立方公尺將收取3元的補償費。

翡翠水庫水力電廠年均發電2億度，是百分百的綠能，不犧牲土地、農業、海洋等資源，相當減少火力發電約9.5萬公噸二氧化碳排放，等同約370座大安森林公園的吸碳量。

徐弘庭今在議會財建部門時表示，經濟部3度來函詢問翡翠水庫能否裝設太陽光電板，台電又要用便宜的價錢向翡翠水庫買電，還不願意以民間再生能源的電價購買，導致北市每年約有2億元短收，詢問翡管局何時收到這筆錢，並建議財政局長要以專案處理。

林裕益指出，這涉及到中央修法問題，還有一些契約規定，目前一直跟立法院經濟委員會聯繫中。

另外，林口火力發電廠機組於今年9月故障，影響電力供應，台電公司桂山電廠緊急請求翡管局支援，接到台電請求通知後，翡翠水力電廠即配合啟動支援。

林裕益表示，除了9月支援台電火力電廠，事實上近3年確實受接受到台電的申請共有9次，但並不是每次都同意，會考量到當時的蓄水、供水沒有問題，且有調節水位的需要時才會同意。

徐弘庭指出，當然不會每次都同意，因為翡翠水力電廠電價低，台電若要省錢跟翡翠調就好，也就因為這樣的差額，每年就損失了2億，若不讓台電理解到電力成本，台電就不會有所謂好的能源政策，所以市府應該把此列為專案處理。

林裕益說，未來支援台電發電，目前已經訂出耗水補償的契約，已經正式函送台電公司，若契約簽定才會再支援，每立方公尺將收3元。

