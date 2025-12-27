不只拚基地台數量！更拚AI腦袋 揭電信三雄怎靠「演算法」撐住百萬人流

隨著2026年倒數計時，全台各縣市跨年活動卡司陸續曝光，預期將引爆一波前所未有的人流與數位流量高峰；面對這場年度最重要的「網路期末考」，電信三雄不約而同將戰場拉升至「AI智慧調度」層級；為了確保數百萬用戶在倒數時刻能順暢地進行4K直播、視訊通話與社群打卡，中華電信、遠傳電信與台灣大哥大已全面啟動備戰模式，誓言在跨年夜的數據洪流中，守住通訊品質的最後防線。

以AI智慧預判人流熱點

2026年跨年網路戰的最大亮點，在於生成式AI與自動化技術的全面導入。中華電信率先祭出「強強聯手」策略，運用愛立信ENIP行動網路智慧平台並結合生成式AI技術，全方位強化網路效能與訊務疏導，並引進諾基亞最新型AirScale Radio基地台，利用高容量載波聚合與大規模天線陣列技術，專門應對倒數時刻瞬間爆發的數據需求；遠傳電信則透過AI技術進行精準預判，宣稱能隨時隨地進行動態調整與障礙排除，針對活動期間流量高峰進行網路優化，確保網路資源能精準分配給最需要的熱區用戶；台灣大哥大亦展現研發實力，導入自研的「AI 智慧人流動態資源管理機制」，能即時監測並透過機器學習動態調整參數，搭配 Nokia MantaRay SON 自動化平台，不僅優化網路修復速度，還能降低能耗。

重兵部署全台百處熱區 硬體擴充規模創新高

除了軟體層面的AI較勁，硬體設施的「重兵部署」也是肉搏戰的關鍵；中華電信採取「廣度與深度」並行的策略，針對全台18處指標性熱區預先擴充千座高效能基地台，並增設近150處臨時站點與調度30部行動基地台車，強調整體網路容量提升近40%，並由近千位工程師進行毫秒等級的流量監控；遠傳電信也不遑多讓，動員近千人次工程人員，出動超過60台行動通訊車及臨時基地台，鎖定全台21大跨年熱區，並完成超過600座基站的擴充作業，目標將平時網路容量大幅提升8成；台灣大哥大則展現機動性，成立「跨年網路指揮中心」，調度多達68台行動通訊車進駐全台38處熱點，涵蓋範圍從跨年晚會延伸至隔日的曙光與升旗典禮，預計整體網路容量較平日提升140%。

韌性、涵蓋與速度的對決 OTT獨家轉播成另一戰場

在網速體驗與加值服務的差異化上，三雄各有千秋；中華電信總經理賈仲雍認為「網路韌性」是優勢，引述2025年颱風期間派遣衛星通訊車的實戰經驗，保證在極端負載下，中華電信依然能提供高可靠度的通訊服務，確保民眾無論身處現場直播或在家收看4K轉播皆順暢無阻；遠傳電信則強調頻譜優勢，結合700MHz、25MHz低頻與2600MHz TDD頻段，透過5G載波聚合發揮高達120MHz的大頻寬，特別強調大幅提升都會區室內與郊區山林的訊號穿透力；台灣大哥大主打「極速與內容」，利用5G NRCA技術與業界最大100MHz的黃金頻寬，宣稱熱區最高上網速率可突破2Gbps，旗下MyVideo更獨家OTT直播台中跨年晚會，讓無法到場的觀眾也能透過順暢網路欣賞蕭敬騰與告五人的精彩演出。

