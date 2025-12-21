不只拚成績更拚陪伴 費鴻泰父子並肩完賽台北馬拉松

費鴻泰與費聿德父子合影，分享達成2025台北馬拉松目標的快樂時刻。（費鴻泰提供）

費聿德與父親費鴻泰並肩參賽，臉上滿是開心與感動。（費鴻泰提供）

費鴻泰於起跑區整裝出發，迎向2025台北馬拉松。（費鴻泰提供）

2025年台北馬拉松在今天早上熱鬧登場，前立法委員、財經專家費鴻泰與費聿德父子一同參賽；以穩定節奏完成賽事，展現運動精神與親情陪伴的力量。費鴻泰賽後表示「汗水有收穫、每一步都值得，一起順跑迎馬年」，獲得愛好路跑者與親朋好友的很多迴響。

費鴻泰表示，長距離跑步不只是體能挑戰，更是一種自我管理與持續投入的過程；能與家人一起站上起跑線、並肩完成賽程，是難得且珍貴的經驗，也象徵以行動迎接新一年的開始。

費鴻泰的兒子費聿德今年也與父親並肩參賽，兩人也一起在終點處合影。費鴻泰看到兒子跟自己一同參與台北馬拉松，並且完賽，臉上滿是開心與感動。

台北馬拉松多年來吸引各年齡層參與，透過跑步連結家庭與世代，也讓城市街道成為展現活力與正向能量的舞台。今年賽事除參賽選手競技表現外，更凸顯陪伴、堅持與共享過程的重要價值。

費鴻泰說，鼓勵大家將運動融入生活，用穩健的腳步累積能量，為新一年注入動力，迎向充滿希望的馬年。

