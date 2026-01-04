不只拚政見! 民進黨嘉縣初選政見會 蔡易餘.黃榮利砲火猛

政治中心／林靜、欒秉宙 台北報導

民進黨嘉義縣長初選政見會今天（4）登場，由3屆立委蔡易餘對上資深議員黃榮利，兩人不只拚政見，連體重、年紀都能槓，蔡易餘還秀出黨證，質疑黃榮利身邊有叛黨的人，黃榮利也批蔡易餘立委任期沒當完就落跑，是為誰卡位？

民進黨嘉義縣長初選政見說明會登場，會前兩位有意角逐縣長的人選，立委蔡易餘和議員黃榮利，雙方展現君子風度握手，就這麼巧適逢黃榮利生日，蔡易餘先禮後兵獻祝福。

民進黨嘉義縣初選參選人蔡易餘：「今天正月初四，是黃議員今天72歲生日，所以要跟你說一聲生日快樂。」

民進黨嘉義縣初選參選人黃榮利：「可能你對我年紀，可能你有給我灌水沒關係，可能你灌水灌習慣了，我自己控制我，自己的體重的能力非常好。」

民進黨嘉義縣初選參選人蔡易餘：「他是43年次所以我並沒有灌水。」

民進黨嘉義縣初選參選人黃榮利：「其實沒那麼多啦，我應該比美國總統川普還要年輕吧。」

兩人一路從年紀酸到體重問題，還有入黨年齡、黨證何時領也能互槓。





民進黨嘉義縣初選參選人蔡易餘：「18歲我就加入民進黨，這代表就是說我這一路來，我每一次選舉，我就是支持民進黨，我想要反而請教黃議員，現在在幫你助選的人，被開除黨籍，也有曾經是背叛了民進黨，今年的五合一，他們還是要投入選舉欸，如果你現在，被民進黨提名為嘉義縣長，你要怎麼領導我們民進黨，來打贏今年的五合一選舉呢。」

民進黨嘉義縣初選參選人黃榮利：「還沒兩年你就要落跑參選縣長，你是要替什麼人卡位嗎，不然當然是我當時在禮讓，你又還沒做完（任期），不要說立委你也選，接下來縣長也要改選。」

申論談到施政願景，劍拔弩張氣氛，才稍稍趨緩。





民進黨嘉義縣初選參選人黃榮利：「65歲以上的健保費，全部由縣府負擔，學童營養午餐和學雜費費用，全部縣府補助。」

民進黨嘉義縣初選參選人蔡易餘：「農業是我們的根本，工業做我們的力頭，以科技做我們的引擎，觀光就是Plus加分。」

重要的政策牛肉當然也要比拚，嘉義縣究竟由誰代表民進黨參選，答案1月中揭曉。





