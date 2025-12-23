不只拚散熱還拚顏值 曲面螢幕一體式水冷登場

【記者趙筱文／台北報導】高階電腦DIY品牌曜越（Thermaltake）今宣布推出全新MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync一體式水冷散熱器，主打視覺系客製化與高效能散熱並重。新機型最大亮點在於導入6.67吋AMOLED曲面螢幕與AI創圖功能，讓傳統位於機殼角落的CPU散熱器，一躍成為整套系統的視覺核心，鎖定重視外觀風格與效能表現的高階裝機族群。

MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync配備解析度2240×1080的6.67吋AMOLED曲面螢幕，提供高對比、鮮豔色彩與沉浸式顯示效果。螢幕除可即時顯示CPU溫度、系統狀態外，也支援時間、天氣、影片播放與動態視覺效果，讓使用者依照整機風格自由配置顯示內容。曜越同步導入整合式AI創圖功能，玩家僅需在TT RGB PLUS 3.0軟體中輸入文字指令，即可生成專屬背景圖像，並可進一步編輯、儲存或疊加系統監控資訊，強調免外掛、免下載的一站式體驗。

在軟體與生態整合方面，MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync支援升級版TT RGB PLUS 3.0，介面更直覺，顯示設定彈性也更高，包含分割畫面顯示，讓曲面螢幕左右可呈現不同資訊。同時搭配TT PlayLink手機應用程式，使用者可直接從手機相簿上傳圖片、影片，甚至即時串流相機畫面到水冷螢幕，進一步降低客製化門檻，強化即時互動性。

散熱配置上，新品隨附三顆TOUGHFAN EX 120 ARGB Sync風扇，採用可替換式正反轉扇葉設計，讓玩家在不犧牲燈效的情況下自由調整進、排風方向。風扇最高轉速達2500 RPM，兼顧高靜壓與風量，同時控制運轉噪音，因應高階處理器長時間高負載需求。安裝結構則導入MagForce 2.0磁吸快速串接設計，簡化線材配置並提升整體穩定性。

硬體規格方面，MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync採用27mm冷排並搭配加厚20mm鰭片，高品質幫浦與精密銅底板強化水循環與熱傳導效率，官方標示可支援最高365W TDP，瞄準高核心數、高功耗平台。共有黑色與雪白兩色，建議售價為$8,980，鎖定想在效能之外，進一步打造個人風格視覺的進階玩家與改裝族群。

曲面螢幕可顯示即時系統資訊、當地天氣與時間，亦支援照片與影片播放，讓一體式水冷兼具監控與視覺展示功能。翻攝官網

