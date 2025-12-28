不只拚選戰更要「練功」！柯志恩要學太極拳慢生活

高雄市綜合太極拳協會今（28）日舉辦第20屆第2次會員大會，展現強大向心力。（高雄市綜合太極拳協會提供）

高雄市綜合太極拳協會今（28）日舉辦第20屆第2次會員大會，展現強大向心力，由理事長葉俊傑主持，現場湧入近500名會員，場面熱烈。甫獲國民黨提名參選高雄市長的立委柯志恩也特別出席，她當場承諾未來要親自報名學習太極拳，學習如何在緊湊的政治節奏中「慢下來」，調劑身心靈。

葉俊傑表示，協會長期深耕基層，在全國賽事中屢獲佳績，會員人數更是不減反增。太極拳結合運動、養生與文化，其「柔中帶剛、動中求靜」的特性，是現代人舒緩壓力的良藥，未來將持續推廣，讓太極拳成為高雄市民的生活日常。

柯志恩致詞時提到，政治工作節奏快、壓力大，長期處於高壓，太極拳強調柔、慢與穩定，不僅能強身健體，也有助於身心平衡，她承諾未來一定會找時間好好學習太極拳，親身體會太極拳帶來的健康與沉澱。

身兼榮譽理事長的高雄市議員李雅靜則提到，太極拳是不受年齡限制的全民運動，從長輩、上班族、年輕族群都能從中受益，培養穩定度與專注力。她承諾將持續爭取資源，優化高雄的運動環境，讓基層體育發展更加長久。

本次大會除會務報告外，現場各分會的交流表演更展現了深厚的功力。協會表示，未來將透過多元課程讓太極拳深入社區，讓高雄成為健康、活力的太極之都。

