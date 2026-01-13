不只拿普發1萬！4縣市確定發錢 這類人加碼1千元
普發一萬開放領取至今約2月，部分縣市也喊出普發現金，符合部分資格還可以額外加碼1千元，《EBC東森新聞》為您整理普發現金縣市、領取資格與管道。
新竹市普發5千
領取資格
114年9月30日（含）前已設籍新竹市，且至造冊基準日（115年1月9日）連續設籍未遷出者。
114年8月1日至115年7月31日出生的新生兒。未能於114年9月30日前設籍的新生兒，只要父母其中一方符合資格，並於115年9月30日前完成出生登記或初設戶籍，也可領取。
領取方式管道
直接入帳：符合社福系統名冊的長輩與安置兒少，115年1月21日直接匯入既有帳戶。
實體領取：115年1月24日（六）8時至16時，至各區指定發放所領取。
數位申請：115年1月30日至2月28日，透過「新竹通APP」登記後匯款。
區公所補領：115年3月10日至3月31日，上班時間至戶籍所在地區公所辦理。
新竹縣橫山鄉5千元
2025年8月4日以前設籍橫山鄉者，每人可領取生活補助金5000元。11月25日起已開始發放，鄉民需攜帶身分證等資料，前往通知單上寫明的指定發放站領取。
嘉義市普發6千
領取資格
2025年12月8日（含）前戶籍設於嘉義市的市民。
領取方式管道
發放時間：115年1月24日（六）、1月25日（日），8時30分至16時。
依通知單前往各里指定地點領取，預計115年1月16日起寄送至戶籍地址。
這人群加碼1千元
65歲以上長輩另有春節禮金1,000元，最高可領7,000元。
嘉義縣多鄉鎮市加碼普發
朴子市發2千
因應丹娜絲颱風及0728豪雨災害，普發2千元紓困金，114年7月28日前設籍居民可領取，預估115年3月7、8日發放。
梅山鄉發3千
因應丹娜絲颱風與豪雨災損，啟動「韌性經濟方案」，114年8月31日前設籍居民，預計115年3月前發放。
其他已宣布加碼鄉鎮市
義竹鄉5,000元
太保市3,000元
民雄鄉2,000元
竹崎鄉5,000元
新港鄉3,000元
阿里山鄉規畫6,000元（最快年後）
大林鎮3,000元（預計115年3月28、29日）
