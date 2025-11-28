不只挑戰極限！東吳超馬與故宮「跨界」合作 詹乾隆：運動與藝術的文化結合

東吳國際超級馬拉松再度迎來全新一屆，今年共有來自七國共33 名國際頂尖跑者到台灣挑戰24小時繞圈賽。圖／東吳大學提供

東吳國際超級馬拉松再度迎來全新一屆，今年共有來自七國共33 名國際頂尖跑者到台灣挑戰24小時繞圈賽。東吳大學校長詹乾隆今（28）日受訪表示，這項賽事不僅是全球唯一由大學主辦的國際級24小時超馬，更成功獲得運動部「臺灣品牌國際賽事」認證。詹乾隆強調，今年賽事在永續、性平與公益之外，首次攜手鄰近的國立故宮博物院，將運動與藝術文化結合，讓東吳超馬在競技之外展現更深層的社會價值。

東吳國際超級馬拉松即將明（29）日至30日登場，今年共有33位來自波蘭、日本、西班牙、烏克蘭、馬來西亞等七國的選手齊聚外雙溪。

詹乾隆表示，「這個比賽全球唯一由大學主辦的國際24小時超馬，能多次獲得IAU認證金牌賽事，是東吳的傳統，也是我們的驕傲。」

詹乾隆強調，大會多年來累積的口碑，吸引全球好手年年回到台灣，其中連續十年參賽的馬來西亞腦性麻痺跑者曾志龍更是令人敬佩，在身體障礙下依然能完成100公里，「這是令人感動也鼓舞人心的一個事情。」

今年賽事提倡的核心價值包括2050淨零碳排、SDGs、性別與人權等主題。詹乾隆說，東吳超馬一直不只是一場競技賽事，而是希望透過運動精神回應更大的社會責任。

此外，今年更迎來重要亮點：與鄰近的國立故宮博物院合作，串連其百年院慶。「我們希望藉此把運動與藝術文化連結在一起，這也是賽事今年最特別的地方，讓更多人看到台灣運動文化的深度。」

詹乾隆表示，東吳超馬在挑戰極限之外，更希望在文化、永續與公益上持續深化，成為最能代表台灣的國際超馬賽事。



