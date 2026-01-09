不只捐億元！郭台銘女兒親端「五星級佛跳牆」 為弱勢長者加菜補營養

生活中心／程正邦報導

永齡基金會宣布，捐1億給50家社福機構，讓弱勢長輩們過好年。（圖／翻攝永齡基金會臉書）

農曆新年將至，為了讓全台弱勢長輩能在寒冬中感受溫暖，永齡基金會執行長郭曉玲（郭台銘長女）昨（8）日親自前往雙連社福基金會新莊據點。她不僅延續「永飽安康」計畫加碼捐贈 1 億元，更親手為長輩們盛上熱騰騰的「御品養生佛跳牆」。這場「幸福升級」的行動，透過營養提升與社群陪伴，為高齡社會打造更具韌性的照護網。

郭台銘長女郭曉玲和長輩們一起玩團康活動，互動熱絡。（圖／翻攝永齡基金會臉書）

從 1.0 到 2.0：億元專款落實「送餐普及化」

永齡基金會推動的「永飽安康」計畫已邁入 2.0 階段，今年持續投入 1 億元資金，目標涵蓋全台 50 家社福機構。郭曉玲強調，2.0 版本的核心在於「吃得巧、送得到、幸福升級」。除了確保偏鄉長輩能收到餐點，更著重於餐食質量的創新與照護技術的提升。

廣告 廣告

郭曉玲昨日化身志工實地參與，與新莊在地的銀髮族一起進行趣味團康，透過面對面的互動，深入掌握基層照護的實際瓶頸與長者的情感需求。

郭台銘長女郭曉玲親端「佛跳牆」當營養午餐，送暖弱勢老人。（圖／翻攝永齡基金會臉書）

快樂餐大升級：新鮮海味助攻心腦健康

雙連社福基金會總幹事陳智鵬透露，這筆捐款讓基層機構有能力開發過去「捨不得買」的辦桌級料理。本次開發的 8 道辦桌料理中，納入了大量當季海鮮。陳智鵬解釋，海鮮富含 Omega-3 脂肪酸、鋅、硒與維生素 B12，這些微量元素對於維持高齡者的認知功能（心腦健康）及強化免疫系統至關重要。

陳智鵬指出，透過菜色的變化療癒情緒，讓平凡的營養午餐變成了令人期待的「快樂餐」，這對於改善長者常見的憂鬱情緒有顯著效果。

郭曉玲在活動中不斷鼓勵長輩積極參與社會活動，藉由人際關係改善生活品質。（圖／翻攝永齡基金會臉書）

走出家門：用「社交參與」對抗銀髮孤獨

除了飲食上的補給，郭曉玲在活動中不斷鼓勵長輩積極參與社會活動。專家指出，社交互動與均衡飲食同樣重要。持續參與團體活動能有效減緩肌少症的發生，並透過人際連結提升生活滿意度。

郭曉玲表示，永齡的初衷是讓關懷不再只是單次的「服務」，而是要融入長者的生命，變成一種穩定且持續的暖心日常。透過持續性的活動參與，不僅有助於維持身體活動能力，也能藉由人際交流，改善長者常見的憂鬱與情緒低落問題，提升整體生活品質。

更多三立新聞網報導

川普嚇壞柬埔寨！太子集團陳志遭押送中 他揭下場：從地球消失

日賺9.7億詐騙教父陳志遣返北京！中方強勢「截胡」斷美英引渡內幕

快關窗！嘉義保麗龍工廠廢料起火 黑煙狂竄數公里消防急馳灌救

濟航空難是人禍！調查：若無違規牆墩179命可保 議員批：行政怠惰害命

