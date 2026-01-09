不只捐1億！郭台銘女兒親端「佛跳牆」當營養午餐 送暖弱勢老人

郭曉玲親自為長輩們端上熱呼呼的佛跳牆。（翻攝永齡基金會臉書）

永齡基金會「永飽安康」計畫，支持全台50家弱勢老人社福機構營養送餐，計畫目標是讓長者「吃得巧、送得到、幸福升級」，今年延續推動「永飽安康」計畫2.0，再捐款1億元，從提升營養、送餐普及到創新照護，攜手打造人人都能安心變老的幸福社會。

郭台銘長女、永齡基金會執行長郭曉玲昨（8日）前往捐贈合作單位之一雙連社福基金會位於新莊的服務據點，實地關懷並陪伴在地長輩，深入了解第一線長者照護與服務現況。她與長輩們一同參與趣味團康活動，現場氣氛溫馨熱絡。

到了中午，郭曉玲為長輩們準備豐盛的營養午餐，其中更有一道專為年節設計的獨家「御品養生佛跳牆」，為長輩提前感受團圓年味。活動現場笑聲不斷，長輩們不僅吃得開心、也玩得投入，展現滿滿活力。透過陪伴與行動，讓關懷不只是服務，更成為長者生活中持續發生的溫暖日常。

郭曉玲同時鼓勵長輩走出居家環境，參與社交互動與社會活動。透過持續性的活動參與，不僅有助於維持身體活動能力，也能藉由人際交流，改善長者常見的憂鬱與情緒低落問題，提升整體生活品質。

雙連社福基金會陳智鵬總幹事表示：「感謝永齡捐款讓機構可以開發快樂餐，讓長輩因為菜色的變化跟豐富性，可以在日常感覺開心，也能感受到還有被關心重視的感覺。本次一共開發超過8道辦桌料理，其中不少使用到新鮮當季海鮮食材，是因為平常機構捨不得購入，但因為有了經費，不只美味升級，更重要的是海鮮除了蛋白質更富含Omega-3、鋅、硒與維生素B12，對於維持長輩的心腦健康、免疫力與活力有極佳的健康促進，加上平常不易吃到，長輩們都很喜歡。」

