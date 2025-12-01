不只換制服！桃園航勤品牌全面更新、永續路線同步啟動
桃園航勤宣布全面升級企業識別系統（CIS），包括制服、車輛塗裝及事務用品等全方位更新，以更具現代感與國際化的形象迎接營運新階段。桃勤公司表示，本次更新延續既有企業標誌精神，並融入現代美學，兼具傳承與創新，展現企業積極轉型的決心。
全新制服以沉穩深色系搭配高機能布料設計，強調透氣、舒適與耐用性，讓員工在高強度地勤作業中能保持專業形象與靈活度。此外，地勤車輛也同步導入新塗裝，整體視覺更為一致統一，進一步強化企業品牌辨識度。
桃園航勤同時將品牌更新與永續目標結合，逐步導入電動化地勤設備，以實際行動支持 ESG 理念。公司強調，未來將持續推動減碳與環境保護作為，深化企業永續發展路線。
除了制服與車隊更新外，公司總辦公區也完成環境優化工程。外觀以現代格柵設計提升視覺層次，室內採精緻化裝修，打造兼具現代感與專業氛圍的工作環境，充分呈現品牌升級成果。
成立47年的桃園航勤目前在桃園國際機場市占率達七成，長期以「安全、服務、效率」為核心價值。公司表示，將以全新 CIS 為契機，持續提升服務品質與整體競爭力，期盼成為全球航空公司與旅客最值得信賴的地勤夥伴。
