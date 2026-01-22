不只換顏色 Red Bull用新塗裝宣告進入新時代

記者鍾釗榛／綜合報導

Red Bull 2026年F1賽季新車RB22。（圖／翻攝Red Bull網站）

Red Bull Racing在美國底特律、Ford密西根總部所在地Michigan Central Station，正式發表2026年賽季新車RB22，也宣告車隊跨入全新里程碑。這不只是一場新車亮相，更是Red Bull首度以「自家引擎製造商」身分站上舞台，Red Bull Ford Powertrains正式成軍，象徵車隊不再只造賽車，連動力核心也一手包辦。

Red Bull將與福特合作新賽季，由福特提供動力單元。（圖／翻攝Red Bull網站）

致敬20年前的起點

RB22最大亮點之一，就是視覺風格的巨大轉變。告別近年熟悉的消光塗裝，新車換上高光藍車身，在燈光下反射出更銳利的線條，直接向2005年Red Bull初登F1時的經典戰車致敬。復古不只是懷舊，而是宣示新時代啟動，如今車架與動力單元都在同一基地打造，Red Bull真正成為「全自主」車隊。

廣告 廣告

新車換上高光藍車身。（圖／翻攝Red Bull網站）

Verstappen領軍

車手陣容同樣出現關鍵變化。四屆世界冠軍Max Verstappen繼續扛起主將重任，而他的新隊友則是年僅20出頭的法國新秀Isack Hadjar。Hadjar在姊妹隊Racing Bulls的表現成功吸引高層目光，如今升上一軍，被視為Red Bull佈局下一個世代的重要棋子。

Red Bull車隊在新賽季擁有強大的車手陣容。（圖／翻攝Red Bull網站）

迎戰新規則，2026 變數全面開打

2026年F1技術規則大改，主動空氣力學上路，動力系統也調整為電力與內燃機各佔50%。這對所有車隊都是未知挑戰，但Red Bull顯然不打算保守應對。RB22不只是新塗裝，更是為新時代量身打造的起點。新賽季將於1月26日在巴塞隆納展開季前測試，3月8日墨爾本揭幕戰，紅牛的新篇章，即將正式上路。

更多三立新聞網報導

精準不只靠電池 卡西歐打造首款機械賽車錶

怎能不愛車／開車動口不動手？VOLVO EX60把Google AI直接請上車

馬斯克宣戰黃仁勳 特斯拉AI晶片要甩輝達好幾條街

汽車大廠「全面電動化」引恐慌！經銷商警告：價值可能蒸發

