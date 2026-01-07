不只搭車！北市敬老卡納入聯醫健檢扣抵 蔣萬安：預防勝於治療

台北市長蔣萬安宣布，今年將正式把聯醫系統老人健康檢查納入敬老卡點數扣抵範圍，比如腦肺檢查、腹部超音波、骨密肌力等項目。（本報資料照片）

北市敬老卡於今年大升級，從1月2日起已經開放扣抵聯醫門診掛號費，2月計程車扣抵點數提高到85點，7月開始每個月點數更從480點調升至600點。不僅如此，台北市長蔣萬安宣布，今年將正式把聯醫系統老人健康檢查納入敬老卡點數扣抵範圍，比如腦肺檢查、腹部超音波、骨密肌力等項目，全面提升長者生活品質，讓健康老化的實踐走在全台最前端。

蔣萬安表示，敬老卡點數的使用與擴充，一直是市民大眾高度關心的議題，目前敬老卡點數可以在12項交通運具及66處場館使用，使用範圍為全國之最，今年更已實施多項敬老卡優化措施，並已依期程逐步落實。

蔣萬安說明，包括自115年1月2日起，已開放一般長者可使用敬老卡點數支付臺北市立聯合醫院院內及院外門診掛號費，降低就醫門檻，提升長輩醫療服務的便利性。其次，市府預計於2月調增敬老愛心計程車的最高抵扣點數至85點，讓長者在外出上更加便利；農曆年前也預計將合法溫泉場館大眾池納入用敬老卡扣抵點數的文康休閒場館。此外，7月將迎來敬老卡制度的重要調整，每月點數將由現行480點提高至600點，進一步擴大長者在日常生活、交通與醫療上的使用彈性。

蔣萬安表示，今年更將正式把老人健康檢查納入點數扣點範疇，持續精進敬老卡的健康促進功能。對此，社會局表示，將邀集衛生局、市立聯合醫院等相關單位，共同研議長輩較容易使用且具實質健康效益的項目，比如腦肺檢查、腹部超音波、骨密肌力等，評估將聯醫系統老人健康檢查納入敬老卡點數扣抵範圍。

蔣萬安說，希望這張卡不只是敬老卡，而是市民的健康生活卡，透過點數扣抵健檢以及醫療費用，在傳遞一個觀念「預防勝於治療」，鼓勵長者多出門走走、定期健檢，全面提升長者生活品質，讓健康老化的實踐走在全台最前端。

