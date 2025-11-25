不只摩天輪！跟謝龍介PK初選 陳以信再拋政見：草山熱氣球帶你到月球

記者陳思妤／台北報導

前立委陳以信宣布爭取國民黨提名角逐2026台南市長（圖／翻攝自陳以信臉書）

除了國民黨立委謝龍介之外，國民黨前立委陳以信也表態要爭取國民黨提名參選2026台南市長。儘管民調落後，但他認為對手已經到民調天花板，而自己才要從地板開始，且繼拋出政見要在安平打造首座台南摩天輪後，他今（25）日再拋出政見，要以「草山熱氣球帶你到月球」為口號，推廣熱氣球觀光，發展台南內山觀光經濟。

對於台南市選戰最新民調落後給可能的對手，陳以信稱，參選短短1個月已經有10%、20%肯定，代表他天天公布政見、談論台南願景、勤走基層的方式受到越來越多市民肯定，也凸顯出他的競爭對手已經到民調的天花板，而他的民調才剛要從地板開始，相信假以時日民調能加倍，能迎頭趕上，最後爭取到初選的勝利。

陳以信自宣布參選後，頻頻在社群平台拋出政見，他3日曾拋出第6項政見要推動港市合作在安平打造首座台南摩天輪。他稱，台南摩天輪的出現，將如同英國倫敦眼摩天輪一樣，可重塑台南天際線，進而成為台南城市新地標，在國際上重塑台南城市新形象。

陳以信今則拋出第22項政見，「草山熱氣球帶你到月球」發展台南內山觀光經濟。他表示，要以「草山熱氣球帶你到月球」為口號，在台南東側內山地區（包含左鎮、南化、楠西、龍崎等地）推廣熱氣球觀光，全面升級山區觀光經濟。

陳以信稱，台南東側內山山區一直是經濟發展相對緩慢地方，但卻蘊藏台灣最具特色自然景觀，這裡景色像月球地貌、美國大峽谷、特殊森林台地，像極一座天然美術館。不過這個美麗仙境卻因交通不便、投資不足而被長期忽視，無法真正吸引人潮。如他當上台南市長，他要用熱氣球引爆觀光，把人潮帶入內山，發展台南山區觀光經濟。

陳以信還以台東鹿野為例，該地每年舉辦熱氣球節吸引數十萬遊客，創造數十億商機。而台南內山部分地形與鹿野高台相似，加上獨一無二的惡地景觀，更具發展常態型熱氣球觀光的條件。他說，就以左鎮草山月世界與龍崎牛埔惡地為例，如在固定場域進行熱氣球繫留升空，遊客所見將是彷彿「登陸月球」的壯闊地貌，娛樂性、體驗性極高，而楠西與南化的台地景觀區也得天獨厚，同樣適合推動定點升降的熱氣球活動。

陳以信表示，自己是倫敦經濟博士，知道如何用最有效也最友善環境的方式，創造地方經濟成長。台南內山擁有罕見天然資源，推動熱氣球觀光是對環境干擾最低的經濟活動。而熱氣球帶來的觀光人潮，將可帶動當地民宿、市集與特色農產銷售，將讓台南山區經濟重新活絡起來，只要市府願意投入資源，台南內山地區就能從易被忽略角落，華麗蛻變成為台南觀光經濟新亮點。

