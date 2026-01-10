即時中心／高睿鴻報導

民進黨高雄市長初選即將到來，這次的競爭可說相當激烈，4位資深立委及擬參選人賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑，均擁有雄厚地方實力，且民調都頗為接近，勝負難料；因此，這幾人近日也積極舉辦造勢、並試圖拉攏各方支持。而在這個選前黃金週，連台南市長黃偉哲都親自出動，今（10）天先後表態力挺邱議瑩、賴瑞隆，更特別於高雄首站，就與賴瑞隆合體車掃，時間長達50分鐘，場面相當熱烈。

據悉，這是黃偉哲首次於外縣市，為黨內參選人站台；也象徵繼屏東縣長周春米表態唯一支持賴瑞隆後，「南高屏同盟」、以及「市長級戰隊」正式成形。黃偉哲更明確表態，雖各個參選人都優秀，但唯一擁有市政經驗的賴瑞隆是最讚的。

廣告 廣告

賴瑞隆表示，這段初選期間，誠摯感謝高雄市民、以及議長康裕成、在地立委、多位市議員、參選人、超過300位跨黨派里長的公開支持。亦非常感謝來自全台各地的好戰友，如屏東縣長周春米、將征戰彰化縣長的立委陳素月、一週內兩度南下站台的立委沈伯洋、以及近期接連公開肯定的蔡其昌、林淑芬及多位立委、跨縣市議員等。

賴瑞隆指出，在初選前夕關鍵時刻，黃偉哲在市政繁忙之餘，仍親自到高雄相挺，象徵來自「市長級」的肯定；對此，他特別感謝經濟委員會、公督盟優秀立委的學長黃偉哲在關鍵時刻力挺，將這份情誼化作更大的責任。

快新聞／不只支持邱議瑩！黃偉哲也表態挺「這人」選高雄市長 理由全說了

台南市長黃偉哲、高雄市長擬參選人賴瑞隆。（圖／賴瑞隆國會辦公室提供）

賴瑞隆強調，高雄正站在產業轉型與城市升級的關鍵時刻，尤其包含多項交通建設、總統賴清德積極推動的「南部半導體S廊帶」等，都需仰賴高雄、台南、屏東跨區域整合。他也說，南高屏宛如兄弟姐妹一般，未來需要的是擁有跨域治理能力又能團結各界的市長；而賴承諾，將延續市長陳其邁打下的基礎，結合南高屏的合作能量，讓高雄在產業、建設與生活品質上全面向前邁進，讓南部成為台灣最閃耀的區域。

黃偉哲則表示，自己年輕時，也曾短暫居住過高雄，所以對高雄有深厚情感。他指出，高雄在陳其邁帶領下，已成為重要的經濟飛躍城市，未來也需要更有力的支持。而他直言說，賴瑞隆就擁有市政經驗、國會歷練，政績可供檢驗。

黃偉哲也指出，此次高雄市長黨內初選參選人都很優秀，但唯一擁有市政、行政治理經驗的賴瑞隆，無疑是其中最讚的，相信最有能力無縫接軌市政。

繼周春米先前公開表態支持後，此次黃偉哲首度跨縣市輔選，首站就陪同賴瑞隆於鳳山區車掃長達50分鐘。賴瑞隆亦成為唯一獲得兩位現任縣市首長力挺的高雄市長初選參選人，同時象徵「南高屏同盟」成形，也凸顯賴瑞隆在黨內長期不分派系、廣結善緣的特質。

原文出處：快新聞／不只支持邱議瑩！黃偉哲也表態挺「這人」選高雄市長 理由全說了

更多民視新聞報導

川普稱習近平對台幹嘛「隨便他」？粉專曝川普原話真相

大讚邱議瑩「照顧人、守護價值」沈伯洋拍片力挺畫面曝光

盧秀燕親自喊話有效！催藍營1月底提名台中市長 鄭麗文揭協調時間

