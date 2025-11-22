不只改機票！中國郵輪急改行程赴南韓 陸旅行社爆：誰去日本誰賣國
國際中心／許智超報導
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，不僅呼籲中國公民勿赴日旅遊，更祭出禁止水產進口等措施，而中國國際航空也宣布從11月底到明年3月期間，減少往返日本的航班。不僅如此，中國多家郵輪業者調整行程，取消停靠日本港口，並將行程重點改至南韓，中國一間旅行社創辦人就形容，「現在的感覺是，誰還敢去日本，誰就是『賣國賊』。」
根據路透社報導，觀光與港口代理業者表示，高市早苗的發言導致日中關係緊張，可能促使中國旅客轉向韓國，例如航行日韓線的中國郵輪愛達．魔都號（Adora Magic City），原定12月停靠福岡、佐世保與長崎等港口，但據韓國濟州道政府網站發布的公告，該艘郵輪已正式更改行程，將「跳過日本」在濟州停留31到57個小時，遠長於通常預定停留的9小時。
濟州道一名官員透露，中國郵輪業者未公開說明理由，但他懷疑和「中日關係」有關，猜測業者正忙著準備B方案，而對於疑似迅速更改行程、取消赴日，Adora Cruises未回應路透社詢問。
報導指出，日本方面的衝擊已浮現，位於東京、主要接待中國客的旅行社「東日本國際旅行社」（East Japan International Travel Service）表示，今（2025）年剩餘時間，來自中國的旅遊訂單量已損失了80%。
韓國港口代理業者Eastern Shipping執行長李永根（Lee Yong-gun，音譯）則透露，多家中國郵輪業者正在洽談改變行程，增加在韓停靠時間，形成明顯「冷熱差異」。他認為，若日中關係持續惡化，中國可能擴大反日，屆時包括商品、文化與旅遊等各方面，「南韓將獲益」。
報導提到，從中國天津出發的「夢想號」郵輪業者，原本希望避開日本，改停靠仁川或釜山港，但因沒有足夠的時間更改行程，只能按原定計畫前往日本。此外，據中國線上旅遊平台Qunar數據顯示，南韓已成為中國民眾上週末（11月15、16日），訂購國際機票的目的地「第一名」。
住在杭州的34歲旅客王女士受訪時表示，原打算今年底再去日本旅遊，但現在改往南韓，「現在看來，去日本對中國人來說並不安全，我想唯一的好選擇就是去韓國了」，而成都一間旅行社「瞬間旅行」的創辦人也坦言，她發現人們對赴日旅行的看法發生巨大變化，「現在的感覺是，誰還敢去日本，誰就是『賣國賊』。」
