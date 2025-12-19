不只政要被中恐嚇! 民間企業也遭鎖定 專家:別小看中滲透能力

政治中心／綜合報導

中國對台打壓無所不用其極，不光以武恐嚇，甚至用大量的假訊息製造台灣內部混亂，從政要到民間企業，都成為中國恐嚇對象，台大政治系名譽教授居明正更說，對於中共而言非共產人士就是敏感人士，絕對別小看中國對台滲透能力。

反對跨境鎮壓人士：「拒絕跨境鎮壓，守護自由防線。」

由民進黨立委主辦，邀集跨黨派立委及專家學者，針對中國跨境鎮壓為題，甚至連影視產業，都因為引進《國有器官》紀錄片，遭中國發動多達上百封信件威脅。

雄獅影視文化公司代表管建忠：「我們恐嚇信件超過150封，這是最保守估計起碼超過200封，對國有器官的恐嚇信的內容，最大部分他都是說隱藏放炸彈，在總統府還有在議會放炸彈，我發覺我們都是人，你面對惡鄰居在殺自己家裡小孩的時候，我們就住在隔壁，沈默不就在助長暴行延伸嗎？」





不只政要被中恐嚇，雄獅影視因放映《國有器官》紀錄片也遭鎖定。（圖／民視新聞）





揭發中國陋行的紀錄片，用盡各種恐嚇威脅，阻止紀錄片在台放映，學者也分析，這樣的手段只不過是中國的冰山一角。

台大政治系名譽教授明居正：「對台灣現在第一個就是軟硬兼施，各位每天大概手機有群組的，你很容易在群組收到一些奇怪訊息，第一個就是台灣爛的一蹋糊塗，大家記得裴洛西來那次嗎，我們的便利超商，不就跑了他們的跑馬燈，這就網路攻擊的部分，對於中共來看，凡事不是我共產黨的全部是敏感人士。」

跨境鎮壓威脅不光侷限台灣，就連國際上也開始覺醒，將跨境鎮壓定調為全球安全威脅。





中國跨境鎮壓威脅對象擴及民間企業，台大政治系名譽教授居明正示警：別小看中國滲透能力。（圖／民視新聞）





台大政治系名譽教授明居正：「這麼多年來中共一直想打台灣，那現在呢，因為他曉得用外面武力解決的方式，武統的方式現在還遇到內外的困難，不管是G7、或是歐盟、或是北約，從2021年第一次提到說，我們關注台海局勢，每次語言愈來愈升高，跟反對中共侵略台灣，反對中共騷擾台灣，已經不限於言語了，已經限於行動。」

從我國政要到民間企業，對於中國來說非共產人士就是異己，人人都可能成為跨境鎮壓下個目標。

