不只料理魂 更有生活感：這些廚房家電會讓你瘋狂上癮
【撰文｜王程瀚．圖片提供｜BALMUDA、Nespresso、品硯美學廚電、Tefal法國特福、嘉儀企業】
每個人在自家廚房裡，都是臥虎藏龍般的存在。別看平常只會煮泡麵、偶爾燙青菜，一旦有好用的器具在手、心情對了，然後音樂放下去，或許連你自己都會驚訝：我怎麼做得這麼好？我竟然會弄焗烤？真的不考慮開店嗎？
其實，要做出厲害料理，不一定要懂十八般武藝，有時候，只需要幾樣幫得上忙的小家電，就能讓人彷彿一秒開掛。以下這幾樣廚房神隊友，除了高顏值，還有高實力，從烤吐司、做咖啡，到煮飯、煎菜，每一樣都會讓你愛上「待在廚房」這件事。
BALMUDA ReBaker烤麵包機：冷掉的吐司也能回春
你是不是也有這種經驗：剛買的可頌一放進冰箱就變硬，吐司烤了之後乾巴巴，連奶油都融不開？BALMUDA ReBaker就像是麵包界的急救醫生，專門把「昨天的麵包」變成「剛出爐的狀態」。它的秘密武器是超精準的溫控技術與五種烘烤模式，從酥脆吐司、拉絲起司，到回溫炸物、焗烤年糕，都能重現美味巔峰。不焦、不乾、不油膩，吃完只會想說：這烤箱也太厲害了吧！
Nespresso Vertuo POP：喝咖啡也要很有戲
咖啡機也能很時髦？Nespresso這台限定版Vertuo POP直接穿上開心果綠的新衣服，不只一眼吸睛，更能快速萃取出熱騰騰或冰涼涼的風味濃縮。而為了冰咖啡控，它還推出一整套「冰咖啡時尚配件」：冰塊盒設計講究、隨行杯外觀超美，從顏值到功能都走一種「出門也要有儀式感」的路線。泡一杯咖啡的同時，也泡出自己的風格。
品硯美學廚電代理Smeg不鏽鋼刀具組：連切菜都能優雅得像在演生活美學劇
有些刀具是工具，而Smeg這組刀具是氣氛組。粉色系的柔和外觀、流線設計的刀座，搭上經典50年代復古語彙，讓人還沒開始切，就先被美到不要不要的。六把刀從蔬果刀、三德刀到主廚刀樣樣俱全，而且刀身用的是德國碳鋼，握起來沉穩、用起來順手。最適合那種一邊備菜一邊聽音樂、還要順便拍幾張美照的人。
Tefal智慧電子鍋：不會煮飯？它會就好了！
Tefal這台電子鍋的存在，就像是廚房中的副主廚。它會用紅外線偵測米的濕度、用AI判斷米的種類，接著模擬傳統柴火炊飯的方式把米煮得剛剛好，粒粒Q彈、香氣四溢。除了煮白飯，它還能煮湯、燉肉、煎炒烘焙、甚至舒肥。最棒的是，有預約和保溫功能，不管早起煮早餐派，還是下班才動鍋鏟的人，都能吃到剛好的料理。
Tefal高顏值鍋具系列：今天用什麼顏色的鍋？
說到鍋具，Tefal真的太懂現代人，除了好用，還是好看。無論是粉嫩色系的巧變系列、陶瓷質感的香草牛奶鍋、或是鈦合金塗層的6X旗艦不沾鍋，每一款都適合在限動打卡。重點是，它們輕、好洗、不沾黏、可進烤箱也可上電磁爐，從單身租屋族到家庭主廚，都能找到對應的顏色與功能。做菜這件事，從選鍋開始就值得期待。
嘉儀企業代理BRUNO廚房小家電系列：料理也要搭配心情與顏值
BRUNO一直是「顏控」的愛牌，但他們家的實力也是一等一。數位多功能電烤盤，煎、煮、蒸、燉通通能搞定；牛奶罐造型的豆漿機，看了就想天天打飲品來喝；15L氣炸烤箱烤得了整隻雞還有內建照明。連藍牙喇叭、保溫杯墊都做得有夠美，廚房不只變方便，還變得有氣氛、有音樂、有儀式感。
人們每天都在廚房裡重複一些看似微不足道的動作：按下開關、切下一片蔬菜、倒一杯咖啡。但正是這些日復一日的細節，組成了生活最真實、最溫暖的樣子。當選擇了一個好用又好看的工具，也就是選擇了一種更輕鬆、更美好的過日子方式。畢竟誰說料理只能靠雙手？只要有這些家電當夥伴，距離「被誤會是專業主廚」的日子也不遠了！
(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第160期)
