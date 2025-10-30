不只新冠！ 研究：流感、帶狀皰疹等病毒感染恐增心臟病與中風風險
〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網(CNN)報導，《美國心臟協會期刊》(Journal of the American Heart Association)最新統合分析顯示，不僅新冠肺炎，其他常見病毒感染如流感、愛滋病毒(HIV)、C型肝炎與帶狀皰疹(shingles)等，也會顯著提高罹患心臟病與中風等心血管疾病的風險。
研究團隊回顧橫跨數十年的155項研究，發現病毒感染會在感染後短期內增加心臟病與中風風險，且長期仍可能造成心血管系統損害。感染流感者在感染後1個月內，罹患心肌梗塞的機率高出一般人6倍；感染新冠病毒者，罹患心臟病或中風的風險則幾乎增加一倍。
研究指出，流感與新冠病毒等急性感染與急性心血管事件(如心肌梗塞)關聯最強；而HIV、C型肝炎與帶狀皰疹等慢性感染，則與冠狀動脈疾病與中風的長期風險上升有關。研究也提到，巨細胞病毒、單純皰疹病毒、A型肝炎、人類乳突病毒(HPV)、呼吸道融合病毒(RSV)、登革熱與屈公病(Chikungunya)等，亦可能與心血管疾病相關，但仍需更多研究確認。
耶魯大學醫學院感染預防副主任羅伯茲(Scott Roberts)指出：「許多病毒感染都可能透過引發免疫系統過度反應而造成心血管壓力。」他解釋，部分病毒間接導致發炎、凝血與心臟負荷上升，另一些病毒則可能直接攻擊心肌組織。
加州大學洛杉磯分校(UCLA)醫學院副教授河合幸介(Kosuke Kawai，譯音)博士強調：「預防這種情況的關鍵之一就是接種疫苗。疫苗除了降低流感或其他疾病風險外，也能在一定程度上保護心血管健康。」
研究團隊總結指出，疫苗與及時抗病毒治療可有效減少心血管疾病負擔，而疫苗中的病毒多為滅活或亞單位形式，不會誘發過度免疫反應或損傷心臟組織。
