不只新番！《烏龍派出所》50週年還要做遊戲扮演阿兩經營商店街支援繁中，網敲碗中配快回歸！

轉眼間，大家童年中的經典動漫《烏龍派出所》在明年就要迎來連載 50 週年了！除了官方宣布，《烏龍派出所》將要推出全新動畫《新烏龍派出所》，讓兩津勘吉與其他角色重回電視螢幕外，昨（20）天集英社遊戲也正式公開，《烏龍派出所》將被做成模擬遊戲《烏龍派出所 ～阿兩的商店街物語～》，並且確認將會在全平台上架，讓玩家透過遊戲重溫童年回憶。

(Credit:集英社遊戲)

《烏龍派出所 ～阿兩的商店街物語～》將會是一款像素風的模擬遊戲，為了重振陷入經營危機的龜有商店街，玩家將化身主角兩津勘吉接受挑戰，打造「阿兩商店街」，並且原作中的經典角色們，麗子、中川、所長等人也都會在遊戲中登場，遊戲也確定將支援繁體中文、英文與日語，並且會在 Switch、Switch 2、PS4、PS5、XBOX Series X|S、Steam、iOS/Android 全平台推出。

而這部經典改編遊戲公布後也馬上吸引了玩家們的目光，許多玩家也都敲碗，希望經典的台灣中文配音也能在遊戲中重現，一邊高喊著「你這個大笨蛋～」一邊追著兩津勘吉的所長辛苦奔跑的經典畫面，也有許多網友笑稱「不管怎麼樣這個商店街最後一定倒！」，不過，目前集英社遊戲尚未確認這部作品會於何時發售。