不只斷絕往來！貝克漢兒「去除父子刺青」徹底切割家族

布魯克林決心要切割爸爸大衛貝克漢。(圖/IG@brooklynpeltzbeckham)

26歲布魯克林貝克漢(Brooklyn Beckham)日前祭出6頁聲明指責父母大衛貝克漢(David Beckham)、維多利亞(Victoria Beckham)，並拒絕和解。近日，他又有新動作，已將身上致敬父親的刺青遮蓋掉，被解讀是鐵了心要切割貝克漢家族。

根據外媒《太陽報》（The Sun）報導，布魯克林和妻子妮寇拉佩茲(Nicola Peltz)現身洛杉磯，他原本在右手臂的刺有「Dad」（爸爸）文字的船錨紋身，如今已被三個圖案掩蓋。知情人士透露，布魯克林已經接受雷射，目的就是要除去「Dad」刺青。此舉被外界視為他決心要跟父親大衛貝克漢、母親維多利亞以及3名弟妹切斷關係。知情人士補充道，布魯克林覺得原生家庭讓他很痛苦、失望，無法再留著身上致敬父親的刺青。

布魯克林除去致敬父親刺青的舉動，被解讀為鐵了心要跟貝克漢家族撕破臉。(圖/IG@brooklynpeltzbeckham)

其實，這已經不是布魯克林第一次去除家庭相關的刺青，他先前已經把胸口致敬母親維多利亞的紋身掩蓋掉；這回他又把致敬父親大衛貝克漢的刺青除掉，知情人士感嘆：「看到布魯克林先後遮掉紋身，對維多利亞和大衛而言，一定很心痛，簡直是在傷口上灑鹽。」

截稿前，大衛貝克漢尚未針對長子除掉刺青一事做出回應，巧合的是，他4日才在社群PO出2015年為布魯克林而刺在脖子上的「Buster」紋身。而布魯克林的手臂仍保留「Love you Bust」（愛你Buster）的字樣，但已明顯褪色。

