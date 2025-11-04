不只旅行，更是生活風格！nininono air快閃登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】首次於高雄亮相！主打「懶得好生活」的品牌 nininono，今(4)日至11月26日，進駐漢神巨蛋購物廣場B1F EVENT區，舉辦快閃活動。現場以「nininono air」為主題打造沉浸式旅遊體驗空間，邀請消費者一起探索更聰明便利、舒適愜意的旅行生活方式。

快閃活動首次公開漢神巨蛋快閃限定限量商品，潑墨單寧系列護照包、長夾、迷你包，數量有限、售完為止。此外，也將展示多款深受旅人喜愛的人氣商品，如「一路外掛包」、「好遮好折漁夫帽」、「旅行膠囊收納壓縮五件組」等，並同步展出品牌新品棉花糖托特包、撞色行李袋、外掛配件組，讓消費者能在現場親身體驗 nininono 產品帶來的便捷旅程。

為與消費者近距離互動，nininono特別規劃於 11月8日（六）14:30 舉辦「品牌一日店長活動」，由品牌主理人暨百萬Youtuber Shine親臨現場擔任一日店長，活動當日將開放限量50張拍照號碼牌，消費者於當天至快閃店內消費，即可向櫃檯索取，每筆消費限領一張，數量有限，發完為止。現場亦將安排趣味互動遊戲，歡迎民眾提前排隊參與。

此外為回饋現場消費者，nininono推出多重滿額贈禮活動，滿額贈品數量有限，送完為止。另外凡獲得抽獎券者，即可參加「漢神巨蛋快閃專屬抽獎活動」，最大獎為東京雙人來回機票乙張！其他精選獎項包含：漢來大飯店三麗鷗主題房雙人住宿券乙張，以及漢來大飯店市景精緻客房雙人住宿券乙張。（圖／記者王雯玲攝）