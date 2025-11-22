不只日本！加拿大出現灰熊襲擊、2人命危 老師用「防熊噴霧」奮力抵抗

記者蒲世芸／綜合報導

加拿大卑詩省（British Columbia）貝拉庫拉（Bella Coola）地區發生一起驚險的灰熊攻擊事件，一群正在戶外教學的學生與老師遭到衝出森林的灰熊突襲，其中2人情況危急、另有2人傷勢嚴重，並造成4人受傷，其中3人是孩童；另外還有7人在現場接受治療，但無需住院。

這起攻擊發生在當地時間20日，共有20名學生和老師在步道上停留，沒想到灰熊突然現身、直接朝隊伍衝來。卑詩省保育服務局（BC Conservation Officer Service）范達姆（Kevin Van Damme）說：「在我34年工作經驗中，從未見過如此大規模的（熊襲）事件。」

老師用防熊噴霧抵抗

根據官方說法，灰熊攻擊時，老師們立刻衝上前保護孩子，並使用防熊噴霧阻止攻擊，完全是「把自己置於危險當中，只為了保護學生」。卑詩省長尹大衞（David Eby）也公開表示感謝：「我要感謝老師們展現的英勇表現。」

遭灰熊襲擊的師生，來自努哈爾克原住民（Nuxalk First Nation）阿克薩爾塔（Acwsalcta）學校。目前相關單位已呼籲民眾避免前往事發地區，灰熊仍在搜尋中。

專家：不代表整體更具攻擊性

隨著冬季將至，灰熊會積極攝取養分準備冬眠，因此人熊衝突往往增加。貝拉庫拉本來就有大量灰熊族群，近期相關通報也確實變多。

不過專家提醒，這不代表灰熊整體變得更兇暴。范達姆表示：「只要有一頭灰熊行為異常，就可能增加衝突事件，但這並不代表整個族群都是如此。」

