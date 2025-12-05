不只日本！北歐櫻花海也美翻 北半球四大絕美花季盤點

每年3、4月，北半球進入百花齊放的絕美季節，近年國人「出國賞花」的熱度簡直停不下來！根據旅行社龍頭雄獅旅遊的最新數據，這股粉紅浪潮早就不限於日韓，連歐美長程線都賣得嚇嚇叫，2025年賞花團參團人數竟比2023年暴增4倍。眼看2026年花季即將開跑，快來看看除了日本，還有哪裡是內行人的賞花首選！

美國華盛頓將在三月底到四月初之間，迎來盛大的櫻花節。（圖／雄獅提供）

亮點一：歐美賞櫻正夯！丹麥「粉紅世界」、華盛頓遊船看花

誰說賞櫻一定要去日本？近年歐美長線旅遊需求大爆發，成長幅度達15％。如果你想來點不一樣的「高級感」，北歐絕對是首選！位於哥本哈根的朗格麗尼公園（Langelinie Park），每年4月中旬會有超過200棵櫻花樹同時炸開，瞬間將公園染成夢幻的粉紅世界，配上港灣雕塑美景，畫面美到窒息。雄獅推出北歐三國行程，不僅能走訪這條櫻花大道，還能順道體驗挪威雙峽灣的壯麗，每人119,900元起。

廣告 廣告

鏡頭轉到美國，華盛頓特區的櫻花節也是全球焦點。每年3月底至4月初，數千棵櫻花樹沿著波多馬克河綻放，雄獅特別安排搭乘「波多馬克河遊船」，讓你在船上優雅賞花，不必跟路人擠破頭。搭配美東各大城市與尼加拉瀑布的十日遊，每人108,900元起；若想一次玩遍美加雙國，西雅圖加國家公園的行程更下殺至82,900元起，刷指定卡還能再折一千。

日本仍是賞櫻經典，每年在一月下旬到二月初，已開始有河津櫻花盛開。（圖／雄獅提供）

亮點二：日本玩出新高度！「櫻花樹下野餐」重現動漫場景

說到賞櫻，日本當然還是許多人的「本命」。2026年日本各地櫻花預計3月下旬陸續開花，除了東京新宿御苑、名古屋城等經典熱點外，雄獅這次不只帶你看花，還要讓你「體驗」花。

特別規劃的「北陸春櫻之旅」，除了造訪金澤兼六園、丸岡城等名所，更獨家安排旅客在櫻花樹下野餐！想像一下在粉色櫻花雨中吃便當，是不是像極了日劇或動漫場景？該行程保證入住兩晚萬怡酒店，五天行程最低只要45,900元，讓你輕鬆當個優雅的賞花客 。

韓國濟洲島的山房山，將佈滿金黃色油菜花，同時也與櫻花相互輝映，構成一幅壯麗景觀。（圖／雄獅提供）

亮點三：小資族首選！濟州島「金黃＋粉紅」雙色夾擊CP值最高

預算有限又想拍出IG大片？韓國濟州島絕對是你最好的選擇。不同於日本的純粉色系，濟州島3、4月主打「雙色視覺饗宴」，山房山遍地盛開金黃色的油菜花海，沿著步道還能遠眺無敵海景。

最狂的是，在濟州島東部可以同時看到「粉紅櫻花」與「金黃油菜花」同框的奇景，隨手拍都是明信片等級。雄獅推出的濟州島5日遊，最低每人僅需18,800元起，兩萬元有找就能出國賞雙花，堪稱2026年春季CP值之王。