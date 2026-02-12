不只是假檢警！詐團「聲音」演一齣戲 逼真引上勾

60歲家管婦險被騙400萬黃金，驚覺詐團話術逼真。（圖／東森新聞）





這名婦人一開始會上當，她說是詐騙集團真的很厲害，不只是單純假冒檢警說你卡到官司，而是先在電話中，假冒電信公司人員，說有人拿著她的證件要辦手機，那個人還真的跟你通話，接著還有音效出現，通話的人跑了，電話那頭傳出快報警的聲音，這才讓她深信自己身份被冒用，卡上官司，詐騙集團用聲音演一齣戲來騙人，實在很高招。

差點被騙四百萬黃金的六十歲婦人，生活單純從事家管，怎麼都想不到，詐騙集團可以在電話那頭，戲演的如此逼真。

差點被騙婦人：「我人都在屏東，不可能跑去台中辦一個手機，然後他就說我這裡有一個女的，就拿你的(證件)不然我叫他和你通電話，結果那個女的就操著越南口音，後來就聽到乒乒乓乓的，那個(假冒)電信的人就說，她跑了她跑了趕快報警抓她這樣子。」

電話那頭的詐騙集團，多人接力演出，冒充電信客服人員，還有逃逸的詐騙女子，現場還製造音效，接下來就是關鍵的假檢警，只用聲音，合演出一場讓當事人，信以為真，自己卡到官司了，還有時事梗，柯文哲都被搬出來當理由。

差點被騙婦人：「你看像我們現在，像柯文哲那個案件，我們現在也是要交出一定金額，以防妳串供逃亡，然後偵查不公開，妳一定要提出百分之八十金額出來，然後因為我沒有提款卡，什麼卡都沒有，他就說你要換成金條，這樣比較好交管。」

單純的家庭主婦，在詐團逼真的聲音演出下，第一時間完全被嚇傻只能乖乖配合，到銀樓買金條還好後來越想越不對，和警方合力騙出車手，但現在回想，詐團光靠聲音都能演一齣戲，實在太厲害。

