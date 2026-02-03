不只是傳統零食「食誠良品」逆勢操作 打造不重甜、最耐吃日常點心

美食中心/綜合報導

在網紅甜點追求視覺與強烈口感的當下，標榜「真實與安心」的食品品牌「食誠良品」卻反其道而行。合夥創辦人劉禹伶分享產品的開發核心：不走「重甜、重香精」的速成路線，而是致力於研發「順口、不膩、回購率高」的職人工藝點心。她強調，品牌的點心定位在解決「想吃點甜，又不想有罪惡感」的日常需求，讓點心成為大人小孩都能安心享用的家庭常備品。

多年尋覓職人：讓消失的「手工酥心糖」重回餐桌

食誠良品最具代表性的零嘴「純手工千層娃娃酥心糖」，背後是一段長達四、五年的尋人大作戰。劉禹伶表示，年節常見酥心糖越南進口比例高，甜膩且口感略沙。為找回小時候記憶中那種「酥、香、化」的層次，她幾經尋覓，才在找到有數十年經驗的老師傅。

「酥心糖的靈魂在於『拉糖』與『霧化』。」劉禹伶解釋，這是一項極度耗費體力的活，必須在百度高溫下跟時間賽跑，手工拉出數百層的細薄層次，「不要看老師傅八十幾歲了，他的肌肉量還是非常驚人。」為了符合現代健康趨勢，食誠良品更大幅提高「海藻糖」比例。雖然海藻糖會增加結構穩定難度與成本，卻能讓甜度降至傳統版本的一半，創造出入口即化、久吃不膩的「減糖高級感」。

創意結合在地原料：把傳統點心做成「日常選擇」

除了經典花生口味，食誠良品更將酥心糖產線變成「台灣在地風味的研發基地」。從嘉義的金桔、彰化的梅粉，到人道飼養的鹹蛋黃、屏東的可可豆，甚至幫農會研發地瓜風味，每一種口味都源自對土地的熱愛。

「我們不一定要用堅果當基底，只要技術夠好，在地農產都能變成糖果。」劉禹伶說。這種靈活的研發特質，讓食誠良品的點心擺脫了傳統糖果的一成不變，搖身一變成為像是「金桔梅好酥心糖」這類帶有果酸與甜香、適合搭配午茶的精緻小品，在厚重油膩的年菜菜式中，帶來一抹小清新。

佛系推廣、實力回購：果乾與點心的「耐吃」哲學

除了糖果，食誠良品的蜜棗乾與地瓜點心同樣體現了「減糖」的取捨。劉禹伶坦言，為了維持口感Q彈與果實本味，品牌堅持不添加防腐劑，並透過調整烘焙溫控來掌握濕潤度。雖然這讓保存效期大幅縮短，但真心誠意的好品質獲得客人認同，換來了極高的回購率。

「很多產品一開始一個月只能賣一兩箱，現在進貨量能到一個貨櫃。」劉禹伶笑稱品牌經營很「佛系」，因為她深信，比起第一口的化學驚喜，能讓人想「再拿一個」的順口才叫真本事。食誠良品的點心，不僅是給小孩的健康零食，更是大人在忙碌生活中一份不需與健康妥協的日常慰藉。

關於食誠良品

食誠良品（Foodisay）堅持「挑選好食材、成就良品」的理念，透過與在地小農及傳統職人合作，開發出一系列低甜度、無添加的創意點心。更多商品資訊請參考官網：https://www.foodisay.com/