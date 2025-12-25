不只是免疫守護者 乳鐵蛋白成備受期待的抗癌新星
乳鐵蛋白有助於提升免疫力，已是眾所皆知的消息，不過，如今可能還具有抗癌作用。細胞分子生物學家黃琇琴博士在臉書PO文表示，在檢視乳鐵蛋白的最新研究時，發現一篇今年7月中國團隊發表於Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer（Volume 1880, Issue 3, Article 189330）標題為Lactoferrin in cancer: Focus on mechanisms and translational medicine的回顧文章。
黃琇琴表示，乳鐵蛋白不僅能調節鐵質代謝，還兼具抗菌、抗病毒、抗發炎及免疫調節等多重生物功能。以其「人體天然保護傘」之名廣為人知。近年研究更揭示了乳鐵蛋白在癌症防治中的重要角色，其中具有抗腫瘤證據的有：乳癌、肝癌、鼻咽癌、胃癌、膠質母細胞瘤、頭頸癌、肺癌、結直腸癌、白血病等。
上述研究文章則以圖片清楚說明，抗癌的作用機制如下
1.抑制腫瘤增生與轉移：透過調控細胞週期、促進腫瘤細胞凋亡、抑制血管新生，進一步阻止腫瘤擴散。
2.調整腫瘤微環境：減緩缺氧狀態，提升放射線治療敏感性，增強免疫系統的抗腫瘤反應。
3.誘導腫瘤細胞鐵死亡（Ferroptosis）：增加腫瘤細胞鐵含量與脂質過氧化，促進其死亡，阻止惡化。
4.臨床應用潛力：乳鐵蛋白可作為癌症生物標記與藥物載體，提升抗癌治療的精準度與安全性。
為什麼可期待乳鐵蛋白能夠抗癌？黃琇琴說，因為乳鐵蛋白的]來源天然、安全性高，副作用風險低，是未來「營養輔助＋精準醫療」的重要拼圖。科學家正積極研究如何將其應用於臨床，發展更有效的癌症預防與治療策略。
黃琇琴認為乳鐵蛋白不只是保護力強的營養素，更是未來抗癌策略的新選擇。隨著研究深入，期待它在臨床轉譯與個人化治療中的角色日益重要，造福更多癌症患者。
