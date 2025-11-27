不只是含糖飲料有害！研究揭代糖飲料讓肝病風險飆升60%
撰文＝編輯部
隨著「無糖飲食」風潮興起，許多人以為改喝代糖汽水就能遠離肥胖與糖尿病等健康風險。然而，最新大型研究於歐洲腸胃醫學年會（UEG Week 2025）發表，指出無論是含糖飲料或人工代糖飲料，都與代謝功能障礙相關脂肪性肝病（MASLD）風險上升有關，且代糖飲料的關聯性更高。
每日一罐也有風險 代糖飲料讓肝病風險上升60％
由英國生物樣本庫（UK Biobank）與中國蘇州大學研究團隊共同進行的追蹤研究，納入123,788名無肝臟疾病的成人，追蹤約10年。結果顯示，每日攝取超過250克（約一罐）代糖飲料者，其罹患MASLD的風險上升約60%；等量含糖飲料者則上升約50%。在追蹤期間，共有1,178人出現MASLD，108人死於肝臟相關疾病。研究指出，代糖飲料與肝病死亡風險顯著相關，而兩者皆與肝脂肪含量上升有關。
代糖干擾腸道與胰島素 「無糖」不代表「無害」
研究者指出，即使每日僅攝取一罐代糖飲料，也與MASLD風險上升有關。含糖飲料導致血糖與胰島素急升、促進體重與尿酸累積；而代糖飲料則可能改變腸道菌相、干擾飽足感、刺激胰島素分泌，讓肝臟代謝負擔更重。
喝水最安全！以水取代代糖飲可降15%肝病風險
研究同時指出，以水取代含糖或代糖飲料能顯著降低肝病風險——以水替代含糖飲料可降約13%，取代代糖飲料則降約15%。但若只是把含糖飲料換成代糖飲料，風險並未下降。
專家籲「少糖更要少飲」 甜味飲品非長期解方
國際代糖協會（ISA）提醒，觀察性研究無法證明因果，但也不容忽視風險。部分人因肥胖或糖尿病而改喝低熱量飲品，可能產生「反向因果」。不過整體而言，無論甜味來自蔗糖或代糖，過度依賴甜味飲品才是健康最大威脅。與其「減糖」，不如「少飲」，唯有以水取代各類氣泡與甜味飲，才能真正保護肝臟健康。
審稿編輯：林玉婷
延伸閱讀
食品業如何應對減糖挑戰？消費者會接受「減糖」還是加了「甜味劑」的食品？
不要用代糖來控制體重！WHO指南對代糖的使用建議是什麼？
代糖真的更健康嗎？阿斯巴甜可能是動脈硬化的隱藏兇手！
BeverageDaily, Both sugary and sweetened drinks increase liver disease risk
UEG, Artificially sweetened and sugary drinks are both associated with an increased risk of liver disease, study finds
其他人也在看
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 1 小時前
一堆人每天都在吃！2大食物竟是「癌症加速器」 專家揭防癌5撇步
癌症是台灣的第一大死因，已經連續43年蟬聯榜首，根據衛福部公布的113年國人死因統計，死因前5名依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病。然而，近日營養醫學醫師劉博仁就呼籲，「高血糖」與「高胰島素」的東西要少吃，更傳授5個抗癌撇步。鏡報 ・ 1 天前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
半年狂瘦7kg！58歲日本婦女不運動、不節食，只因改吃這些「減肥食物」瘦回年輕時的好身材！
隨著年紀增長，減肥這件事往往變得越來越不順利。許多 40＋ 的女性都表示，年輕時少吃幾天、隨便動一動就能瘦，但進入中年後，代謝速度大幅下降，若營養攝取不夠，不只瘦不下來，還會讓身體更疲累、免疫力下降，女人我最大 ・ 2 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 6 天前
Joeman減重30kg！每天168斷食仍反彈復胖 揪出1關鍵問題：自己都沒意識到
YouTuber Joeman近年減肥有成，從原先超過100公斤，瘦到現在健康的71公斤，付出不少努力。他日前拍影片分享心得，坦言減重過程並非一帆風順，中間一度復胖，後來才發現除了運動、飲食之外，原來「壓力」對體重的影響也很大，若想減肥成功，也不能忽視心理上的健康！姊妹淘 ・ 13 小時前
想增肌又減脂？營養師：很多人「這1物吃太少」 難怪體態一直卡關
「減肥」對習慣久坐不動的現代人而言，可說是一大挑戰，而能做到減少體脂肪又不損失肌肉，更是一門大學問！減肥過程中如何能同時做到甩肥油、又保留原本的肌肉量呢？營養師張語希指出，答案就是「吃夠蛋白質」！蛋白質在保持身體肌肉、促進新陳代謝與增加飽足感上，扮演十足重要的角色。 減重為何要吃足夠蛋白質？ 以下逐一解釋為何攝取足夠的蛋白質，對於減重而言至關重要： 第一「維持肌肉量」：減肥時若熱量消耗多於熱量攝取，身體不僅會燃燒脂肪，同時也可能分解肌肉以提供能量。因此，攝取足夠蛋白質有助於補充「胺基酸」，其為構成蛋白質的基本單位，是肌肉維修的主要原料。而保持肌肉量有助提升基礎代謝率，讓身體燃燒更多熱量！ 第二「增加飽腹感」：研究顯示，蛋白質在三大營養素（醣類、脂質、蛋白質）中最能增加飽足感。攝取高蛋白質的食物可以減少飲食過量的風險，輕鬆控制卡路里的攝入、將減肥的難度降低，不會在減重一開始就有「越級打怪」的感受。第三「提升新陳代謝」：蛋白質的「食物熱效應」（TEF）較高，也就是身體在消化蛋白質時，同時會消耗更多熱量。正因為身體需要更多能量來處理蛋白質，因此會促成身體的新陳代謝，幫助燃燒更多脂肪。 改變飲常春月刊 ・ 17 小時前
日本研究證實！「1發酵物」能防失智：一週一次就見效
年紀越大，得失智症風險越高，但一項日本研究顯示，相較於完全不吃起司的老人，每週至少吃一次起司的老人罹患失智症的比例較低。日本學者認為，此項研究與過去觀察性研究的結果一致，都顯示吃乳製品有助於減緩老人的認知退化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
贏過地瓜！「這澱粉」抗老化、控血糖、改善腸道：還超級護眼
許多人擔心澱粉不利減重，但食安專家韋恩（楊世煒）建議，不妨吃富含花青素與膳食纖維的「紫薯」，它雖屬澱粉類，但抗氧化能力強、纖維含量高，有助於抗老、延緩血糖上升，堪稱超級食物。國健署也表示，花青素能保護眼睛、降低發炎、改善腸道菌相。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
別只煮高麗菜！吃火鍋配「平民人蔘」：抗癌、保肝
天氣逐漸變冷，正是吃火鍋的季節。營養師老辜建議，煮火鍋時常吃高麗菜、青花菜等十字花科蔬菜，其含有芥子酵素，但會因久煮而減少，可以搭配白蘿蔔泥，生的白蘿蔔富含活性芥子酵素，正好能補足其缺口。另外，白蘿蔔還富含維生素C、葉酸、鉀、膳食纖維。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
醫師認證「2款國民甜品」幾乎零熱量！減脂抗老還能穩定血糖
天氣一熱，總讓人忍不住想來碗冰涼甜品，但怕胖又怕升血糖，該怎麼選才聰明？減重醫師大推2樣「國民甜品」幾乎不含熱量，不僅能增加飽足感，還有助穩定血糖、抗氧化，是夏天減重抗老的天然好幫手。 1000健康2.0 ・ 2 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 3 天前
木耳配3菜秒變養血管料理！醫教夏至養生2重點 1飲品過量超危險
酷暑季節如何養生？夏至時節的氣溫持續攀升，讓許多人感到身心不適，甚至引發焦慮與煩躁。中醫師指出，這時民眾可透過具有清熱解暑、養心安神功效的食材來養生，同時也要避免頻繁進出冷氣房，不然容易加重心血管負擔健康2.0 ・ 1 天前
國民美食上榜！醫揭「10大傷腎食物」 第一名很多人愛
現代人生活忙碌，又經常吃外食，不只營養不均，還可能傷害腎臟。腎臟科醫師洪永祥列出10大傷腎食物，例如早餐穀物，看似健康卻是傷腎地雷，恐添加甜味劑與食用色素，第一名則是珍珠奶茶，珍珠屬於澱粉類，又經常裹上糖水，長期飲用會提高糖尿病、高血壓、脂肪肝等慢性疾病風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
14歲學生突中風倒地！心臟竟藏7公分「炸彈」 醫搶救黃金10分鐘
一名14歲學生日前在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟等症狀，被緊急送往聯新國際醫院，為迅速釐清病因，急診團隊緊急安排檢查，確定為左側中大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風，左心房還有近7公分的巨大黏液瘤，情況相當危險，所幸經治療後，並未留下後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
研究揭「1能力」＝心臟健康度 醫喊：現在練還得及
心臟是人體最重要的器官，一篇研究發現，握力強不強可能與心臟健康息息相關，握力越強，心血管越健康。此外，若能每週累積至少150分鐘的中度至劇烈身體活動，對於握力較弱或中等的人而言，可明顯降低死亡風險。心臟科醫師表示，民眾若無暇進行戶外運動，可多做「握力」運動，以訓練心臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
蘿蔔硫素是抗癌、減重新寵？營養師教吃這款「平民蔬菜」能替代
曾有文章指出，蘿蔔硫素抗氧化力強，是維生素C的24倍，還能有效幫助減重，這是真的嗎？補充蘿蔔硫素該注意哪些事？ 年節大吃大喝，有媒體寫到可以服用富含蘿蔔硫素的「三日苗」，不僅抗氧化力高且能幫助燃燒脂肪。不過營養師認為，蘿蔔硫素沒那麼神奇，也不是減重萬靈丹。 蘿蔔硫素擁3大保健功效，但減重效果有限 蘿蔔硫素是一種抗氧化物和植化素，普遍存在於十字花科蔬菜當中，例如青花菜、白花椰菜、甘藍菜（高麗菜、包心白菜）、芥藍菜、洋蔥、白蘿蔔都有。 晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎表示，吃油炸物、壓力大、晚睡等等都會產生自由基，與慢性發炎、心血管疾病、三高肥胖等慢性病有關，蘿蔔硫素能結合自由基後排出體外，因此能幫助對抗身體的自由基和抗發炎，降低身體傷害。 台灣健康營養教育推廣協會理事長林雅恩指出，蘿蔔硫素屬性及作用類似其他植化素，主要有以下3大功效： ‧ 抗氧化、抗發炎 ‧ 心血管保養：慢性發炎是造成心血管阻塞、硬化的原因之一，因此抗發炎就能促進心血管健康。 ‧ 抗癌：癌症是慢性發炎導致基因突變，所以抗氧化、抗發炎也等於有抗癌的效果。 至於是否能幫助減重？兩位營養師持保留態度。趙函穎認為，雖然有些研究康健雜誌 ・ 1 天前
馬鈴薯發芽有毒！ 營養師教你哪些「發芽食材」能安心吃
家中常見的馬鈴薯若冒出綠芽可別輕忽，營養師提醒「切掉不代表安全」，馬鈴薯發芽後會產生具毒性的龍葵鹼，即使削皮、挖除或煮熟仍無法完全去除，若誤食恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀。不過，並非所有發芽食材都要丟棄，像生薑、地瓜、芋頭、紅蘿蔔與洋蔥等，雖然發芽後甜度與口感略有下降，但仍可安心食用。TVBS新聞網 ・ 1 天前
羊肉爐配酒！她吃完隔天心悸 醫揭大地雷恐致內出血
天氣轉冷，不少民眾習慣進補暖身，一名女子日前食用羊肉爐並搭配2口米酒，當下感覺身心溫暖，未料隔天卻因頭暈、心悸就醫，整個人虛弱到無法站穩。內科醫師傅裕翔指出，進補對長輩容易造成身體負擔，特別是正在服用抗凝血劑等藥物的患者，可能增加瘀青、流血或內出血風險。中天新聞網 ・ 1 天前
攝護腺肥大尿不出來 微創水蒸氣消融術助順暢
56歲黃先生長期受攝護腺肥大之苦，頻尿、夜尿、排尿速度慢；另一位62歲謝先生，也因嚴重攝護腺肥大導致尿不出來，曾多次插尿管急救，餘尿量更高達400毫升，兩人前往泌尿科就診，在醫生建議下，接受自費的「微創水蒸氣攝護腺消融術（Rezum）」，術後尿流速提升，攝護腺體積也縮小，讓他們開心終於可以順暢尿尿。自由時報 ・ 19 小時前