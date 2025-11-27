不只是含糖飲料有害！研究揭代糖飲料讓肝病風險飆升60%

撰文＝編輯部

隨著「無糖飲食」風潮興起，許多人以為改喝代糖汽水就能遠離肥胖與糖尿病等健康風險。然而，最新大型研究於歐洲腸胃醫學年會（UEG Week 2025）發表，指出無論是含糖飲料或人工代糖飲料，都與代謝功能障礙相關脂肪性肝病（MASLD）風險上升有關，且代糖飲料的關聯性更高。

每日一罐也有風險 代糖飲料讓肝病風險上升60％

由英國生物樣本庫（UK Biobank）與中國蘇州大學研究團隊共同進行的追蹤研究，納入123,788名無肝臟疾病的成人，追蹤約10年。結果顯示，每日攝取超過250克（約一罐）代糖飲料者，其罹患MASLD的風險上升約60%；等量含糖飲料者則上升約50%。在追蹤期間，共有1,178人出現MASLD，108人死於肝臟相關疾病。研究指出，代糖飲料與肝病死亡風險顯著相關，而兩者皆與肝脂肪含量上升有關。

代糖干擾腸道與胰島素 「無糖」不代表「無害」

研究者指出，即使每日僅攝取一罐代糖飲料，也與MASLD風險上升有關。含糖飲料導致血糖與胰島素急升、促進體重與尿酸累積；而代糖飲料則可能改變腸道菌相、干擾飽足感、刺激胰島素分泌，讓肝臟代謝負擔更重。

喝水最安全！以水取代代糖飲可降15%肝病風險

研究同時指出，以水取代含糖或代糖飲料能顯著降低肝病風險——以水替代含糖飲料可降約13%，取代代糖飲料則降約15%。但若只是把含糖飲料換成代糖飲料，風險並未下降。

專家籲「少糖更要少飲」 甜味飲品非長期解方

國際代糖協會（ISA）提醒，觀察性研究無法證明因果，但也不容忽視風險。部分人因肥胖或糖尿病而改喝低熱量飲品，可能產生「反向因果」。不過整體而言，無論甜味來自蔗糖或代糖，過度依賴甜味飲品才是健康最大威脅。與其「減糖」，不如「少飲」，唯有以水取代各類氣泡與甜味飲，才能真正保護肝臟健康。

審稿編輯：林玉婷

