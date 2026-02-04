不只是外交與經貿！台捷文化互動升溫 捷克獲邀任明年書展主題國

國際中心／綜合報導

2026年台北國際書展於世貿一館開幕，捷克中心臺北主任馬凱棠（Markéta Lipold Záhumenská）在首日宣布，捷克已受邀擔任「2027台北國際書展」的主題國（Guest of Honor） 。這項消息的公佈也凸顯台捷關係在近年外交與經貿頻繁互動後，雙方的文化連結進一步延伸至出版產業與文學交流 。

現場有捷克十年精選的60本最美童書展出。（圖／活動主辦單位提供）

台北國際書展基金會董事長郝明義表示，台灣與捷克長期維持緊密的文化交流，此次捷克獲邀擔任主題國，是雙方情誼在書展舞台上的具體成果 。他指出，捷克創作者在藝術深度與精緻質感上一直有著優秀表現，台灣讀者將有整整一年的時間，共同期待2027年更具規模的捷克文化呈現 。

廣告 廣告

捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）則觀察到，捷克書籍在台灣已建立穩定的讀者群 。他提到，雖然捷克過去以卡夫卡（Kafka）、赫拉巴爾（Hrabal）與昆德拉（Kundera）等嚴肅經典聞名，但本次交流更傾向於展現捷克當代兒童及青少年文學的生命力，並藉此與台灣分享未來的合作可能性 。

捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）表示，相這次的策展主題帶來捷克充滿生命力與想像力的兒童文學。（圖／主辦單位提供）

作為2027年主題國的預熱，今年捷克館以「捷克童書遊樂園」為主題，展出多項代表性內容 。核心展區「60本捷克十年最美童書」由策展人 Jitka Nešporová 挑選，呈現該國在兒童教育與文學設計上的水準 。展場設計特別採用捷克家庭搬家常用的「香蕉紙箱」作為展示櫃，象徵文化與議題的移動傳遞 。此外，曾於台南國立臺灣文學館展出的互動展「躍然紙外」也移師書展現場，該展運用金屬片與光學材料等異材質，展現捷克在跨界繪本創作上的創新 。

在創作者方面，捷克代表團此次邀請多位重量級作家訪台 。其中包括以歷史傷痕與女性處境為創作核心的卡特日娜·圖齊科娃（Kateřina Tučková），其榮獲捷克最高文學榮譽的代表作《日特科瓦村的女巫師》中譯本已正式在台發行 。擅長探討「怪小孩」與社會包容議題的作家佩特拉·索庫波娃（Petra Soukupová），以及在作品中直視生死議題的2024年兒童文學獎得主芭拉·多奇卡洛娃（Bára Dočkalová）也均參與現場座談 。本次書展捷克館位於台北世貿一館A926攤位，活動將持續至2月8日 。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

伊朗無人機挑釁林肯號遭美軍擊落！李維特：伊朗挑釁但談判仍會進行

法國檢方突襲X平台！搜索原因曝光 馬斯克也被傳喚

全球首例！中國2027年起禁用隱藏式車門把手 特斯拉獨特設計恐成絕響

李在明下最後通牒！連日開嗆炒房投機客 5月將推新政策上路嚴厲打擊

