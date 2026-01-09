不只是天才，更是熱愛生活的「人」 裴社長與鋼琴家周善祥暢聊古典樂

裴社長與周善祥展開了一場跨越科學、藝術與感官的精彩對話。（鏡好聽提供）

2026年伊始，台灣古典樂壇最受矚目的盛事，莫過於鋼琴家周善祥（Kit Armstrong）舉辦了一系列精采的獨奏會，宛如一個人的古典豐年祭。從2025年底跨越至2026年1月10日，周善祥在短短10餘天內挑戰了8場曲目完全不同的音樂會。這位不到3歲就會數學、5歲開始作曲、9歲上大學，被經紀人稱為「外星人」的音樂奇才，在《裴社長吃喝玩樂》節目中，與裴社長展開了一場跨越科學、藝術與感官的精彩對話。

從「台灣奇蹟」到清大博士：音樂與AI的科學變奏

有台裔血統的周善祥，在美國出生，歐洲成長，真正與台灣締結深厚緣分，始於2020年全球疫情期間。當時國際演出近乎停擺，台灣穩健的防疫政策讓他選擇在此落腳，並以一場驚人的莫札特全集巡演開啟了「周善祥現象」。裴社長回憶，當時他從一個音符開始，逐步創造了防疫之外的另一個「台灣奇蹟」。

廣告 廣告

周善祥認為科學是解釋世界的語言，而藝術則是跳過中間步驟直達核心的能力。（鄒保祥攝）

周善祥雖然早已以音樂家的身分享譽國際，但自小熱愛科學，20歲就拿到索邦大學數學碩士的他，始終無法對學術忘情——他正於清華大學攻讀電機博士，研究AI科技解構音樂與機器學習。面對大眾對AI取代人類的恐懼，周善祥以科學家的理性與藝術家的感性淡然處之。他認為科學是解釋世界的語言，而藝術則是跳過中間步驟直達核心的能力，人類有能力調整自己以符合環境。

師承大師布蘭德爾：在樂譜與詮釋間尋找空間

作為傳奇鋼琴大師（Alfred Brendel）的入世弟子，周善祥在節目中感念恩師對他的啟發。布蘭德爾曾讚許周善祥是他平生所見音樂天賦最高的人，周善祥則讚嘆恩師在「忠於作品」與「自由詮釋」間達成完美平衡，布蘭德爾熱愛文學與人文藝術的思維方式撼動了他的科學腦。周善祥表示：「我可能開始比較看懂說，其實把一個人一生的內容全部當科學，會有一些東西永遠經歷不到」。

周善祥強調，古典音樂之所以能存在數百年，正是因為每一代的演奏者與聽眾都擁有「參與創作」的空間。（鄒保祥攝）

針對音樂家圈對忠於原著譜記與詮釋之間的爭論，周善祥提出了一個精妙的比喻，就像做菜，如果照著食譜煮卻不好吃，那最重要的還是讓客人吃到好東西。他強調，古典音樂之所以能存在數百年，正是因為每一代的演奏者與聽眾都擁有「參與創作」的空間。

養雞往事與美食哲學：藝術回歸「人」的連結

周善祥在節目中自曝 6 歲時在加州養雞的往事，他觀察雞群將一生精力花在尋找與欣賞食物上，這讓他領悟到追求感官的愉悅是再自然不過的事。裴社長則敏銳觀察到，周善祥在演奏輕快節奏時，身體會自然出現如雞啄食般的動作，周善祥笑稱：「人跟寵物相處久了，確實會長得越來越像。」

周善祥是一個對世界充滿好奇、對美食充滿熱愛，試圖用數學的精準與藝術的敏銳去感染、溫暖他人。（鄒保祥攝）

在音樂廳裡，周善祥也打破傳統，開始在台上與觀眾對話。他將設計曲目比作設計一場展覽，講解曲目就像博物館的解說員：「如果對背景沒有了解，看過1分鐘就忘了。我希望將我喜歡的東西分享給別人，這是我當音樂家最終的目的。」

節目尾聲，裴社長感性總結，外界常視周善祥這樣的天才為「外星人」，但透過這場深度交流，我們看見的周善祥是一個對世界充滿好奇、對美食充滿熱愛，試圖用數學的精準與藝術的敏銳去感染、溫暖他人。他重新定義古典音樂，更真誠面對自己，活生生散發著「人」的真實生命力。

周善祥 X 裴社長 談對藝術、科學與美食的熱情！EP73節目上架～

周善祥 X 裴社長 用音樂開啟一個溝通的空間 https://lihi.cc/y7xCF

更多鏡週刊報導

裴社長漫步台中儒考棚 驚艷爆汁臭豆腐、冷凍芋配烤土司

兒童台哥哥遭粗暴「逼簽約」！ 哽咽訴「現在想到會發抖」

李岳嘆兒童台「走偏了」！哥哥姐姐搶曝光，竟給廠商紅包？