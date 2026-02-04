不只是女性當心 研究：染HPV患肺癌風險可能升高

（中央社記者陳婕翎台北4日電）研究數據顯示，感染高致癌型人類乳突病毒（HPV），罹患肺癌風險可能比一般人高。醫師依據臨床觀察指出，男性HPV就診比例近年明顯增加，相關防治已不能再只是女性責任。

每年2月4日是世界癌症日，開業耳鼻喉科診所醫師陳志明今天透過新聞稿提醒，多數人對人類乳突病毒（HPV）的印象，仍停留在「子宮頸癌」或「只與性行為相關」，但實際上，HPV是一種會感染皮膚與黏膜的病毒，不分男女，一生中感染的機率高達8成。

廣告 廣告

陳志明引用近年研究顯示，長期感染HPV風險不再僅限於子宮頸，目前台灣10大癌症排名，包括頭頸癌，如口腔癌、口咽癌等均與HPV明確相關；近年連續位居癌症榜首的肺癌，也有研究指出可能與高致癌型HPV感染存在關聯性，「不能再用機率很低來忽視它。」

早在2006年一份來自台灣的研究就已經發現，HPV感染與女性肺癌可能有關，在排除子宮頸異常可能干擾因素後，罹患肺癌風險增加，陳志明進一步引用另一篇2017年的中國研究，透過系統性回顧與統合分析，同樣出現風險提升的結論。

陳志明說，後續研究推估感染高致癌型HPV者，罹患肺癌風險可能比一般人高出3至7倍。這也讓人產生的防癌新思維，肺癌不再只是吸菸或空氣污染的結果，病毒因子同樣是關鍵，進一步提升了HPV防治的意義，也就是從單一疾病擴大到整體癌症風險。

陳志明進一步指出，除親密接觸，HPV也可能在社交頻繁、近距離互動的生活裡增加暴露機會，如黏膜接觸，甚至是特定情境下的唾液暴露，都可能增加感染風險。臨床上男性因HPV相關問題就診的比例明顯增加，病灶從常見的菜花到影響呼吸道的咽喉病變都有。

但男性往往是HPV防治最容易放鬆戒心的一群人，陳志明說，許多男性自認沒有症狀就沒事，但其實承擔著極高健康風險，可能成為伴侶反覆感染的源頭。臨床研究也顯示，即使感情專一的伴侶，仍有約一半機率可能互相感染，這無疑是一段關係中需嚴密管控的風險因子。

接種HPV疫苗是防治的手段之一，陳志明樂見現在越來越多男性開始理解，接種HPV疫苗並非多此一舉，其中常被討論的9價HPV疫苗，可涵蓋約95%高致癌型別，對男女皆有實質保障。即使已有性經驗或成年，接種疫苗依然能預防尚未感染的型別，是穩定的健康配置。（編輯：陳清芳）1150204