不只是工業之母！新代科技領軍板金業 邁向AI工業5.0時代

新代科技（7750）今日與台灣板金經營協會共同舉辦板金產業轉型專場活動，並由台灣雷射鈑金發展協會及永續企業協辦，攜手推動台灣板金產業導入智慧製造與永續生產技術，加速整體產業升級。 圖: 新代科技/提供

[Newtalk新聞] 新代科技（7750）今(2日)與台灣板金經營協會共同舉辦板金產業轉型專場活動，並由台灣雷射鈑金發展協會及永續企業協辦，攜手推動台灣板金產業導入智慧製造與永續生產技術，加速整體產業升級。

台灣板金產業長期以高精度加工見長，但在面對國際競爭、人工短缺、能源成本上漲及供應鏈轉變等挑戰下，智慧化、自動化與綠色製造已成為轉型關鍵。新代集團運用其深厚的研發實力及自動化整合技術，協助產業打造更高效率、更穩定且符合永續趨勢的生產模式。

廣告 廣告

在工業5.0的浪潮下，低成本智慧製造與全球製造在地化成為產業轉型的關鍵方向。論壇集結業界頂尖智慧，深入解析從單機自動化走向智慧工廠的成功實踐路徑。包含製程中的機器手臂與自動化單元應用、雷射整合技術、人機協作實務、以及AI檢驗程序導入。透過系統化整合，現場講者帶來最完整的升級藍圖，協助業者突破現場痛點、提高產線效率，並藉由AI與5G的數位化管理，吸引更多年輕世代投入板金產業，共同擘畫與打造高附加價值的未來智慧製造生態系。

新代集團正鉑雷射總經理陳政嚴表示：「板金業是台灣製造的重要基礎。我們希望透過技術共享與跨域合作，協助產業在全球市場中保持競爭優勢，並以智慧製造實現永續價值。此次活動不僅是技術展示，更是產業交流與策略推動的關鍵里程碑。」

台灣板金經營協會理事長劉明杰則言：「面對工業5.0的浪潮與人工短缺的挑戰，我們必須跳脫傳統思維。本次協會與新代集團的深度合作，正是為全體會員打造一個『低成本智慧製造』的實踐路徑，讓自動化與人機協作成為解決現場痛點的關鍵。我們的目標是，讓板金業不再只是『工業之母』，而是成為『智慧永續的領航者』，共同擘劃與打造高附加價值的未來智慧製造生態系。」

台灣雷射鈑金發展協會理事長王文義說明：「雷射加工已成為提升精度與彈性的核心技術，而智慧製造更是讓產線具備即時監控、彈性調度與能源最佳化的重要基石。本次與新代科技及板金經營協會共同合作，希望透過實務案例、技術分享與跨域整合，加速產業朝自動化與低碳化邁進。我們期待協助更多中小企業降低轉型門檻，讓台灣鈑金產業在工業 5.0 的潮流下，持續培養具國際競爭力的工程人才；同時，也期盼藉由這樣的專業交流平台，串聯供應鏈夥伴，共同開創台灣雷射鈑金的新價值。」

永續企業執行長林原正也強調：「當全球製造都必須進入在地化的階段，雖然全世界都在防堵紅色供應，但卻抵擋不了紅色供應鏈的競爭，大家都必須面臨的如何實現低成本智慧製造並且要在地化，永續企業一貫提倡方法論如何落地，更將此方法協助台灣企業成功導入，進而以LICM (低成本智慧製造)工具讓全球100多家工廠受益，此熱潮正在如火如荼的展開。現在或許起跑的有點晚，但我們秉持能夠為企業在生產製造上實現LCIM將是我們的使命。」

展望未來，新代集團表示，持續引領各產業的智慧化轉型，不僅提升單一企業的競爭力，更以系統化整合打造完整產業生態圈，串聯上下游合作夥伴，推動知識、技術與資源共享，實現產業共榮共生。透過 AI、5G 與自動化的深度應用，助力台灣製造業邁向高效率、低成本且永續發展的新時代，攜手共同開創智慧製造的未來藍圖。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

產能緊繃引爆！NAND Wafer 11月猛漲價、12月續漲原因曝光

再創新高！勞動基金10月單月收益3,006億 新制勞退平均帳面分紅4.3萬