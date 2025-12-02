不只是工業之母！新代科技領軍板金業 邁向AI工業5.0時代
[Newtalk新聞] 新代科技（7750）今(2日)與台灣板金經營協會共同舉辦板金產業轉型專場活動，並由台灣雷射鈑金發展協會及永續企業協辦，攜手推動台灣板金產業導入智慧製造與永續生產技術，加速整體產業升級。
台灣板金產業長期以高精度加工見長，但在面對國際競爭、人工短缺、能源成本上漲及供應鏈轉變等挑戰下，智慧化、自動化與綠色製造已成為轉型關鍵。新代集團運用其深厚的研發實力及自動化整合技術，協助產業打造更高效率、更穩定且符合永續趨勢的生產模式。
在工業5.0的浪潮下，低成本智慧製造與全球製造在地化成為產業轉型的關鍵方向。論壇集結業界頂尖智慧，深入解析從單機自動化走向智慧工廠的成功實踐路徑。包含製程中的機器手臂與自動化單元應用、雷射整合技術、人機協作實務、以及AI檢驗程序導入。透過系統化整合，現場講者帶來最完整的升級藍圖，協助業者突破現場痛點、提高產線效率，並藉由AI與5G的數位化管理，吸引更多年輕世代投入板金產業，共同擘畫與打造高附加價值的未來智慧製造生態系。
新代集團正鉑雷射總經理陳政嚴表示：「板金業是台灣製造的重要基礎。我們希望透過技術共享與跨域合作，協助產業在全球市場中保持競爭優勢，並以智慧製造實現永續價值。此次活動不僅是技術展示，更是產業交流與策略推動的關鍵里程碑。」
台灣板金經營協會理事長劉明杰則言：「面對工業5.0的浪潮與人工短缺的挑戰，我們必須跳脫傳統思維。本次協會與新代集團的深度合作，正是為全體會員打造一個『低成本智慧製造』的實踐路徑，讓自動化與人機協作成為解決現場痛點的關鍵。我們的目標是，讓板金業不再只是『工業之母』，而是成為『智慧永續的領航者』，共同擘劃與打造高附加價值的未來智慧製造生態系。」
台灣雷射鈑金發展協會理事長王文義說明：「雷射加工已成為提升精度與彈性的核心技術，而智慧製造更是讓產線具備即時監控、彈性調度與能源最佳化的重要基石。本次與新代科技及板金經營協會共同合作，希望透過實務案例、技術分享與跨域整合，加速產業朝自動化與低碳化邁進。我們期待協助更多中小企業降低轉型門檻，讓台灣鈑金產業在工業 5.0 的潮流下，持續培養具國際競爭力的工程人才；同時，也期盼藉由這樣的專業交流平台，串聯供應鏈夥伴，共同開創台灣雷射鈑金的新價值。」
永續企業執行長林原正也強調：「當全球製造都必須進入在地化的階段，雖然全世界都在防堵紅色供應，但卻抵擋不了紅色供應鏈的競爭，大家都必須面臨的如何實現低成本智慧製造並且要在地化，永續企業一貫提倡方法論如何落地，更將此方法協助台灣企業成功導入，進而以LICM (低成本智慧製造)工具讓全球100多家工廠受益，此熱潮正在如火如荼的展開。現在或許起跑的有點晚，但我們秉持能夠為企業在生產製造上實現LCIM將是我們的使命。」
展望未來，新代集團表示，持續引領各產業的智慧化轉型，不僅提升單一企業的競爭力，更以系統化整合打造完整產業生態圈，串聯上下游合作夥伴，推動知識、技術與資源共享，實現產業共榮共生。透過 AI、5G 與自動化的深度應用，助力台灣製造業邁向高效率、低成本且永續發展的新時代，攜手共同開創智慧製造的未來藍圖。
更多Newtalk新聞報導
產能緊繃引爆！NAND Wafer 11月猛漲價、12月續漲原因曝光
再創新高！勞動基金10月單月收益3,006億 新制勞退平均帳面分紅4.3萬
其他人也在看
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 9 小時前 ・ 62
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
手握記憶體、玻纖布雙題材！「它」3天飆20%...今再漲逾5% 盤中炸近126億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（2）日開高漲逾300點，截至12點暫收27,589.37點，上漲246.84點、漲幅0.9%。觀察盤中成交額前5檔個股，權王台積電（2...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 16
魏哲家一句話點火！「這檔」挑戰第3根漲停 晶睿、威潤開盤即攻頂...塑膠族群亮3紅燈
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（2）日開高207.82點至27,550.35點，最高一度上漲399.36點至27,741.89點，截至上午9時25分暫報27,706.11點，...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！
依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
記憶體長多頭啟動！DRAM、NAND漲勢恐噴到2026下半年 除南亞科、「這檔」也被點名獲利動能大轉強
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球記憶體市場在AI伺服器與一般型伺服器需求同步升溫下，正進入罕見的長線多頭周期。法人預估，DRAM與NANDFlash供不應求的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
工具機創造傳奇 謝金河：鴻勁給大家上一課
[NOWnews今日新聞]半導體封測設備大廠鴻勁精密（7769）上週四（27）日以強烈氣勢登場上市，掛牌首日不僅以1495元刷新台股掛牌天價，盤中更一度衝上3000元，終場大漲1445元、收在2940...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 23
00878成分股調整出爐！3進3出踢萬海 納入鈊象、京元電子
00878成分股調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
滿手訂單將建3座新廠！自營商重砸12億補貨台達電 這PCB股「3天飆27%」獲寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日終場跌283.95點，收在27,342.53點，跌幅1.03%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超24.58億。...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
又要買不起黃金了？黃金存摺飆近天價 飾金1錢16680元「史上第二高」
黃金再度發威！台銀黃金存摺今（1）日每公克報4,310元，幾乎追平歷史天價，銀樓牌告價也來到今年第二高、也是史上第二高，每錢來到16680元，有民眾表示「黃金又要變成我買不起的樣子了。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 7
孫正義稱 含淚出清輝達股票
軟銀集團創辦人孫正義1日首度回應出清輝達持股一事。他強調，若資金充裕絕不會賣股，為了支持AI下一階段布局，特別是對OpenAI的重大投資，他別無選擇只能「含淚出脫」。他也駁斥AI泡沫理論，表示AI只要貢獻全球國內生產毛額（GDP）10％便可回本。工商時報 ・ 11 小時前 ・ 11
台達電砸37億溢價收購 晶睿漲停爆12萬張買單排隊搶買
台達電（2308）昨日召開重訊記者會表示，將以每股100元溢價16%，砸約37億元將旗下子公司晶睿通訊股份全數吃下。消息一出，晶睿（3454）今日股價開盤就鎖上漲停價93.6元，更有近12萬張買單排隊等買，台達電也並未閒著，同步上漲2%同歡，直逼千元大關。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 1
台股明年劍指34000點！法人提醒低點落在這時候，「金馬選股術」伺機布局
今年以來金融市場波譎雲詭，眾人在短時間內陸續見證歷來罕見的行情，展望2026年，可能會有哪些驚喜或驚嚇呢？法人認為，台股明年將以「微笑曲線」走向32,000點，年中逢低布局，第一、四季為高點，樂觀情境甚至有望挑戰34,000點。富邦投顧董事長陳奕光分析，台灣的超額儲蓄將將突破5兆元，貨幣型基金可望成為股市潛在動能，ETF新血以及當沖融資更趨熱絡之下，加上台股......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 1
日圓萎靡 日財相：擬出手干預
日本財務大臣片山皋月30日在富士電視台播出的談話性節目裡表示，日圓匯率近期迅速貶值的波動走勢，並非由基本面驅動的情況相當明顯。她強調可能採取匯率干預措施。這是日本政府就日圓匯率發表的最新說法。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「買房是賭博！」50歲才買房會拖垮退休？金融高管49歲「被退休」：中年買房已無退路 4件事先想清楚再買
「自住房能不能算入退休資產？」最有名的論述應該是《富爸爸．窮爸爸》作者羅勃特．清崎（Robert Toru Kiyosaki）所主張的「自住房不是資產」，因為你住在裡面，當要用錢的時候是不能從房子敲下來用的，然後還要負擔房貸、維護費用、水電費、稅等。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 62
AI升級引爆矽光子熱潮！這檔週噴44%「創歷史新天價」 外資、投信、自營商爭相囤貨
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨著AI伺服器的模型參數規模持續放大，帶動資料中心（DataCenter）互連頻寬需求，市場已開始量產1.6T光傳輸產品，預期最快...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
換屋貸款限制 外界預期央行可能調整
中央銀行將於十八日舉行今年最後一次理監事會，據悉，央行近期已重新檢視房市管控政策，其中針對換屋族的貸款限制，不少銀行均反...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2