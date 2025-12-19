不只是幼兒殺手！RSV入冬升溫 醫點名「這些人」別輕忽

【健康醫療網／記者陳靖安報導】冷氣團與寒流接力報到，國內入冬後，「呼吸道融合病毒（RSV）」疫情再度升溫。臺北市立聯合醫院忠孝院區家庭醫學科主治醫師莊迺傑提醒，RSV病毒不只是危害嬰幼兒下呼吸道元兇，更是65歲以上的高齡族群潛在的奪命殺手。由於RSV病毒一開始的症狀很像普通感冒，但因病程變化極快，長者可能在短短兩三天內從發燒、咳嗽惡化成呼吸急促，甚至進展為肺炎，嚴重者須住院治療，且長者預後往往比兒童更差，必須提高警覺。

RSV對長者威脅不亞於流感 75歲以上及慢性病患住院風險最高

莊迺傑醫師提出國際資料指出，全球工業化國家中，每年有近150萬例長者因RSV造成急性呼吸道感染，更高達約1.4萬人死亡；而美國每年約有6至16萬名長者因RSV住院，死亡人數可達6千至1萬人。健康老人每年對RSV 病毒的感染率，大約3%至7%；若原本有慢性心肺病，感染率更提升至4%至10%。在住院長者當中，約10.6%的肺炎與RSV有關，同時也是COPD、心臟衰竭與氣喘急性惡化的重要誘因。

「RSV分成A、B兩型，臨床差異不大，但長者預後往往比兒童差得多。」莊迺傑醫師表示，老人家隨著年紀越大，慢性病也越多，免疫力較弱者，不僅更容易併發肺炎，也常伴隨細菌感染，使整體病情控制更加複雜。他提醒，特別虛弱或75歲以上的長者，一旦感染RSV，住院機率明顯上升，是必須高度注意的族群。

75歲以上與多重慢性病患者 RSV感染重症風險最高

至於哪些長者是RSV重症的高風險族群？莊迺傑醫師點名，尤其75歲以上長者，還有本身罹患慢性心肺疾病（如COPD、心衰竭、氣喘）、慢性肝腎疾病、免疫缺損或正在接受免疫抑制治療、血液相關癌症患者與長期照護機構住民等，感染RSV後，重症住院的機率將大幅增加。因為對這些族群而言，RSV不是單純的呼吸道不適，可能還是引爆原有疾病的「導火線」。

RSV疫苗助降重症風險 長者與孕婦應及早接種

面對RSV病毒對長者的健康威脅，莊迺傑醫師強調，疫苗接種是目前最有效的預防手段。目前國內已有核准上市的RSV疫苗，主要提供給60歲以上成人，用以降低因RSV引起的下呼吸道重症與住院風險。此外，另有一款疫苗可供懷孕28至36週的孕婦接種，讓胎兒透過胎盤獲得抗體，保護新生兒出生後六個月內的健康。

莊迺傑醫師呼籲，有符合疾管署建議（如75歲以上成人、60至74歲高風險族群、懷孕28至36週孕婦）且經醫師評估後，可考慮自費接種一劑RSV疫苗，透過疫苗建立防護力，安全健康的度過冬季的病毒威脅。

